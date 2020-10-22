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Провизорный госпиталь во Владивостоке увеличил количество COVID-коек
Дополнительно 70 коек за неделю развернули в провизорном госпитале Владивостока, открытом на базе госпиталя для ветеранов войн, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Приморье. Общий коечный фонд сейчас – 190 мест. Усилен также штат медперсонала, приглашены люди немедицинских профессий для помощи в оформлении документов при госпитализации.
Как сообщили в медучреждении, в настоящее время наблюдается большой наплыв пациентов в госпиталь. В приемное отделение в сутки обращается 70-80 человек, тогда как в летние месяцы было 15-20 обращений.
«Ситуация сложилась непростая. Причин тому несколько. Сезонный подъем ОРВИ вызвал рост заболевших пневмонией, также продолжается увеличение числа заболевших COVID-19. Заподозрив у себя симптомы пневмонии или коронавирусной инфекции без направления на госпитализацию, без анализов, результатов ПЦР, КТ, ЭКГ жители города самостоятельно приезжают в приемное отделение госпиталя. Мы всех принимаем, никому не отказываем, проводим анализы на месте. Пациентов с легкими формами пневмонии отправляем на амбулаторное лечение. Госпитализируем только по показаниям. Приоритет госпиталя – тяжелые пациенты. В утренние часы в приемное отделение обращаются до 10 человек, а основной поток приезжает после 16.00 и в ночное время», – подчеркнула главный врач краевого учреждения «Госпиталь для ветеранов войн» Ольга Агеева.
Она отметила, что сейчас особенно остро сказывается нехватка кадров, но этот вопрос решается.
«В октябре в госпиталь принято более 20 новых сотрудников – это совместители, персонал, переведенный из других отделений госпиталя, немедицинский персонал. Из-за наплыва пациентов также организованы два поста на прием пациентов, где работают два врача и две медсестры. Решается вопрос с привлечением еще двух специалистов», – обозначила главврач.
Ольга Агеева добавила, что для пациентов приемного покоя, ожидающих оформления на госпитализацию, открыты две палаты с кушетками и стульями.
Напомним, что весной госпиталь для ветеранов войн был перепрофилирован в провизорный госпиталь. Сюда кареты скорой помощи доставляют пациентов с признаками пневмоний, с подозрением на пневмонии и не подтвержденной коронавирусной инфекцией. Начиная с апреля в госпитале функционировало 120 коек. Госпиталь был рассчитан на плановую госпитализацию пациентов.
Стоит отметить, что повышенная нагрузка легла не только на госпитали, сейчас во Владивостоке поликлиники переведены на ежедневный режим работы (включая воскресенье), амбулаторные центры компьютерной томографии в поликлиниках № 6 и № 9 краевой столицы с этой недели проводят исследования ежедневно и круглосуточно.
Врачи напоминают, что при появлении симптомов пневмонии, ОРВИ, гриппа приморцам следует обращаться в свои поликлиники. На сайте каждой из них указаны актуальные телефоны и адреса.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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