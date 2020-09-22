Прогулка с врачом, "здоровые" чтения в библиотеках, онлайн-лекции и многое другое

О пропаганде ЗОЖ рассказали в Приморском краевом центре Медицинской профилактики

Эффективность государственной политики здорового образа жизни (ЗОЖ), как и в целом социальной политики государства, во многом зависит от активности региональных и местных властей. В Приморском крае можно выделить отдельные региональные программы и проекты в сфере ЗОЖ, которые реализуются в том числе при поддержки государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Много лет популяризацией ЗОЖ активно занимаются сотрудники Приморского Краевого Центра Медицинской Профилактики КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр». О проектах, направленных на продвижение идей здорового образа жизни - в газете «Золотой Рог».

Ученые доказали, что 63% здоровья человека зависит от его образа жизни – двигательной активности, правильного питания, отрицательного отношения к вредным привычкам, стрессоустойчивости. Донести до населения знания о том, как вернуть свою жизнь в здоровую колею, наполнить каждый день ценностями и привычками, продлевающими осознанную активность человека - ключевая задача программы Министерства здравоохранения Приморского края «Здоровое Приморье». С 2015 года в ее реализации принимает активное участие Центр Медицинской Профилактики КГБУЗ «ВКДЦ».

«Понятие ЗОЖ - это не только соматическое здоровье, это идеология, определенный и осознанный выбор человека в самом широком его понимании: правильное питание, обязательные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, психоэмоциональное состояние. Одним словом, ЗОЖ - это то состояние, при котором человек ощущает себя в здоровой, комфортной среде», - рассказывает и.о. заведующей Приморского Краевого Центра Медицинской Профилактики КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» Екатерина ХМЕЛЬНИЦКАЯ, - В Приморье, в частности, в нашем Клинико-диагностическом центре, давно реализуются программы ЗОЖ, направленные на продление активного долголетия, - добавляет она.

Полезная «прогулка»

Одним из долгоиграющих проектов, который был запущен Клинико-диагностическим центром еще в 2012 году, стал оздоровительный проект «Прогулка с врачом». Тогда данное начинание поддержали общественные организации и активные граждане. Каждую субботу, с 10 утра, специалисты «медицинской профилактики» проводят «Прогулку с врачом» на набережной Цесаревича во Владивостоке, а также акции «10 000 шагов» в разных населенных пунктах края. При этом, 10 000 шагов – не случайно выбранная цифра для акции, а рекомендуемый ежедневный минимум для укрепления и улучшения работы сердечно-сосудистой системы. Отметим, что если в 2012 году в акции на набережной принимали участия только сотрудники центра, то через 7 лет желающих приобщиться к здоровому образу жизни значительно выросло. Сформированные из 22-25 человек группы курировал всего один сотрудник Центра Медицинской Профилактики.

Екатерина Хмельницкая: «Приоритетная задача данной инициативы заключается в популяризации идей ЗОЖ путем компетентного информирования населения Приморского края о необходимости обязательной профилактической диагностики своего здоровья, а также наглядного приобщения граждан к физическим нагрузкам. В этом году, в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, сложившейся из-за коронавирусной инфекции, «Прогулка с врачом», как и многие другие наши проекты, переведена в онлайн-формат. Регулярно, по субботам мы выкладываем в специально созданную группу WhatsApp, а также в Instagram и Facebook видеоролики, в которых специалисты нашего Центра продолжают консультативную работу и демонстрируют элементы физических упражнений». Отметим, что проект «Прогулка с врачом» реализуется при поддержке главы региона Олега КОЖЕМЯКО.

Широкий охват

С 2016 года сотрудники Центра Медицинской Профилактики ведут активную работу на всей территории Приморского края посредством проведения вебинаров.

«Тематические лекции в дистанционном режиме направлены не только на коммуникацию с населением, но также на повышение информированности и медицинских работников Приморья, от грамотности которых на сегодняшний день зависит здоровье граждан региона. Сегодня это направление мы считаем приоритетным», - подчеркивает Екатерина Хмельницкая.

Начиная с 2014 года, сотрудники Центра Медицинской Профилактики активно принимают участие в городских и краевых акциях «Здоровый город» и «Здоровое Приморье».

Екатерина Хмельницкая поясняет, что задача этих проектов - также максимально охватить территории Приморского края в разрезе популяризации здорового образа жизни на широкую аудиторию. В рамках акций, помимо информационного блока, который включает различные мастер-классы, викторины, лекции и так далее, большое внимание уделяется обследованию населения по различным параметрам здоровья.

На выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у населения региона направлен и проект «Улица Здоровья». «После экспресс-диагностики человека и на основе полученных данных мы консультируем пациента и предлагаем элементарные навыки обучения ЗОЖ. Задача - донести до людей необходимость регулярной диагностики, важности профилактических осмотров и диспансеризации», - отмечает Екатерина Хмельницкая.

До введения ограничений, связанных с коронавирусом, сотрудники Мед. профилактики принимали самое активное участие в знаменитом на весь край социальном проекте - автопоезд «Забота».

«Помимо того, что мы были в команде специалистов, непосредственно проводивших обследование населения в населенных пунктах, попадавших на маршрут автопоезда, наши сотрудники проводили мастер-классы по ЗОЖ, психологические тренинги по мотивации ведения ЗОЖ, охватывая новые территории и привлекая в наши ряды все больше людей из глубинки», - рассказывает Екатерина Хмельницкая.

Еще один уникальный проект «Библиотека - территория здоровья» «медицинская профилактика» реализует совместно с сетью владивостокских библиотек. «Общение людей через личные встречи дает большой эффект укрепления идейной составляющей в плане здорового образа жизни. А всевозможные акции, бесплатные обследования, консультации и прочие практические шаги со стороны нашего Центра только укрепляют в сознании участников проекта важность ЗОЖ как некоего инструмента для долгой счастливой жизни», - рассказала Екатерина Хмельницкая.

«Боевые единицы»

Помимо проектов по популяризации здорового образа жизни, Центр Медицинской Профилактики практикует обучающие программы для практической подготовки инструкторов ЗОЖ .

«Это работа с наиболее активными группами населения, способными сплотить вокруг себя жителей своих микрорайонов и обучать их навыкам ЗОЖ. Свои «боевые единицы» мы обучаем по трем ключевым модулям - «основы ЗОЖ», «контроль и самоконтроль при занятиях физической культурой» и «основы здорового питания», - поясняет и.о. заведующей Приморского Краевого Центра.

В целом, Екатерина Хмельницкая подчеркивает, что через прохождение комплексного обследования собственного здоровья человек наглядно обретает видение того, в каком состоянии его организм «сегодня», и в какую сторону может измениться ситуация «завтра». «Таким образом, многие люди получают мотивацию не навязанную им искусственно, а приобретенную на основе медицинской диагностики, собственного переосмысления жизни и переоценки ценностей», - уверена эксперт.

Отметим, что 26 июля 2017 года на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утверждён паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», срок реализации которого запланирован с июля 2017 года по 2025 год включительно.

Одна из приоритетных задач правительства РФ - увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом, снижение потребления табака, совершенствование законодательства в области рекламы, связанной с алкоголем, табаком, нерациональным питанием.

В рамках реализации проекта, поставлена задача, к концу 2025 года увеличить долю российских граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 45%.

КСТАТИ

«Здоровые» теле-и радиотрансляции

Еще один интересный проект - теле-школа «Будь здоров». Он реализуется Центром Мед. профилактики с 2005 года совместно со средней школой №6 города Владивостока. Цель проекта - формирование навыков ЗОЖ у учащихся 1-11 классов, их родителей и персонала школы.

«На базе данного муниципального образовательного учреждения расположены автономные теле- и радиостудии, с помощью которых наши специалисты и сами дети под нашим руководством готовят и затем транслируют по периметру школы интересные и актуальные темы, касающиеся здорового образа жизни», - говорит Екатерина Хмельницкая.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.