Драгоценные граммы жизни

Детей с экстремально низкой массой тела выхаживают в Приморском краевом перинатальном центре

Снижение младенческой смертности – приоритетная задача, которая стоит сегодня перед властями всех регионов России. В Приморье показатель детской смертности – один из самых низких по Дальнему Востоку. Снижение младенческой смертности как одного из важнейших показателей в здравоохранении стало возможным благодаря, в том числе, реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2020-2027 годы. В регионе разработан комплекс мероприятий, направленный на расширение возможностей по увеличению выхаживаний детей с экстремально низким весом.

Так, с 2014 года во Владивостоке работает Перинатальный центр, где созданы все необходимые условия для оказания высококвалифицированной медицинской помощи беременным и новорожденным со всего Приморья. О методиках которые применяются в данном медицинском учреждении, газете «Золотой Рог» рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Приморского краевого перинатального центра , ИО замглавврача по педиатрии, врач высшей категории, Сергей ФИГОЛЬ.

- Сергей Юрьевич, в чем главное отличие перинатального центра от роддома?

- Действительно, многие ошибочно думают, что перинатальный центр - тот же роддом, только называется по-другому. Однако, это не так. В родильный дом в основном поступают женщины с нормальным течением беременности, а пациентки перинатального центра в большинстве случаев имеют тяжелые патологии беременности, это и женщины, длительное время лечащие бесплодие. Во-первых, перинатальный центр оснащен самым современным оборудованием, во-вторых, помимо родильного отделения, родильных залов, предродовых палат, в нашем перинатальном центре имеются отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, дневной стационар для новорожденных, отделение катамнеза для новорожденных. Опытные неонатологи курируют состояние малышей с первого дня жизни до 4-5 месяцев, в дальнейшем мы мониторируем детей, которые находились в нашем медучреждении, и после выписки - до трех лет. В целом, у любого перинатального центра, по сравнению с обыкновенным родильным домом, гораздо больше возможностей. В таких медицинских учреждениях высококвалифицированный медицинский персонал решает проблемы с зачатием, врачи занимаются патологиями вынашивания и послеродовым восстановлением женщины.

- Как именно женщины, у которых выявлены патологии протекания беременности, попадают в перинатальный центр?

- Как раз большое значение в снижении показателя младенческой смертности играет оперативное выявление группы риска беременных, у которых обнаружены отклонения во внутриутробном развитии плода, и доставка их из самых дальних уголков Приморья в наш перинатальный центр. Происходит это с помощью и санитарной авиации, и реанимобилей, и скриниговых исследований. В частности, в Приморском крае, за счет средств краевого бюджета, установлен программный комплекс мониторинга беременных женщин для своевременного выявления внутриутробных патологий.

- Расскажите об информационной системе мониторинга беременных подробнее.

- Внедрение новейших инновационных и информационных технологий в работу системы акушерско-неонатальной службы началось ещё в 2017 году. Тогда в рамках внедрения информационной системы мониторинга беременных было установлено 250 автоматизированных рабочих мест, включена в систему 51 медицинская организация. Благодаря данной системе, перинатальные риски при постановке на диспансерный учет определяются автоматически. Дальнейшее ведение беременности осуществляется согласно клиническим рекомендациям и плану ведения беременности. Также, на базе Приморского краевого перинатального центра работает акушерско-дистанционный консультативный центр, который оказывает круглосуточную дистанционную помощь специалистам различных медицинских организаций и при особой необходимости выезжает в районы в составе бригад.

Таким образом, информационная система мониторинга беременных позволяет предоставлять гарантированную, современную и высокоэффективную перинатальную помощь всем беременным женщинам региона вне зависимости от места проживания.

- Каким оборудованием оснащен краевой перинатальный центр?

- Новейшее оборудование было закуплено с момента открытия центра,сейчас мы не останавливаемся на достигнутом и регулярно пополняем свое учреждение новыми аппаратами. У нас есть станция слежения за пациентами, которая позволяет медицинскому персоналу следить за состоянием пациентов в круглосуточном режиме. Монитор сигнализирует об изменениях у ребенка, позволяя оперативно предпринять необходимые меры незамедлительно. Это улучшает качество помощи маленьким пациентам.

Недавно, 1 июня, за счет Министерства здравоохранения Приморского края для перинатального центра был куплен новый специальный аппарат гипотермии, снижающий температуру новорожденного с тяжелой асфиксией до 33,5 градусов. Это позволяет предотвратить процессы разрушения головного мозга ребенка. Подобным оборудованием оснащены только крупные федеральные клиники страны. С июня при помощи данного аппарата нам удалось сохранить функцию головного мозга троим тяжелым новорожденным, которые в дальнейшем были выписаны без неврологической симптоматики.

Также на базе центра имеется три высокочастотных аппарата искусственной вентиляции легких, до открытия ПЦ таким оборудованием в Приморском крае не располагало ни одно медицинское учреждение. Отмечу, что одного оснащения современными аппаратами для успешной работы недостаточно. Очень важно, что в нашем центре работает высококвалифицированный медицинский персонал, который постоянно укрепляет навыки, повышает компетенцию, обучается. Врачи нашего перинатального центра прошли стажировку в лучших клиниках Европы, Японии, Кореи и других странах, а также на центральных базах Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо этого, наши врачи участвуют в проведении семинаров, лекций, выступая с докладами о результатах и достижениях краевого перинатального центра, обучая коллег из других регионов и проводя мероприятия по обмену опытом.

- Какие особенные технологии выхаживания применяются в перинатальном центре?

- Одной из действенных методик, позволяющей ускорить процесс реабилитации тяжелых деток был метод так называемого тактильного контакта: до введения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, были разрешены посещения родителями своих малышей в реанимации с применением практики выкладывания ребенка на грудь матери или отца. Также, те, кто лежал в нашем отделении, знают мои требования об обязательном кормлении младенцев грудным молоком. Это важнейший из факторов выхаживания недоношенного ребенка. Родильницы имеют возможность сцеживать молоко в специально отведенной комнате. Чем меньше масса тела ребенка, тем больше осложнений и патологий его развития. Часто у недоношенных детей возникает заболевание - ретинопатия, при которой сосуды в сетчатке малыша растут неправильно, провоцируя слепоту. С 2019 года мы начали практиковать лазерные операции на сетчатке таких малышей, а буквально недавно вышло распоряжение Министерства здравоохранения, согласно которому будет возможность для лечения ретинопатии применять дорогостоящий препарат Луцентис, введение которого гарантирует избежания слепоты у новорожденных в 90% случаев. Луцентис будет закупаться из средств Федерального бюджета. В целом, выхаживание ребенка с экстремально низкой массой тела - менее одного килограмма - очень затратное, но в нашем перинатальном центре все услуги осуществляются бесплатно, по полису ОМС.

- Как раз хочется узнать о примерах из практики по выхаживанию детей с экстремально низким весом

- В 2016 году в нашем перинатальном центре был зафиксирован рекорд по успешному выхаживанию младенца с массой тела 470 граммов. В этом году данный рекорд был побит - наши специалисты спасли малыша весом всего в 450 граммов - такие детки буквально помещаются на ладони. Без преувеличения скажу, что в краевом перинатальном центре выживаемость недоношенных детей с экстремальной массой тела очень высокая - 92%, это колоссальный успех мирового уровня. Подобные результаты отмечаются даже не во всех крупных столичных клиниках.

- Сколько времени требуется, чтобы выходить недоношенного ребенка?

- Каждый случай индивидуален, но, в среднем, пребывание в реанимации детей с низкой массой тела занимает от трех до четырех месяцев.

Досье "Золотого Рога": Перинатальный центр Владивостока был открыт в 2014 году. Оснащение клиники и уровень подготовки специалистов соответствуют лучшим мировым стандартам. Здесь оказывают помощь беременным женщинам с различными рисками, помогают планировать рождение малышей и сохраняют здоровье матери и ребенка. Перинатальный центр принимает на роды всех женщин круглосуточно и вне зависимости от направления, прикрепления к женской консультации, проживания, наблюдения и т. д.

На фото: Сергей Фиголь: «Без преувеличения скажу, что в краевом перинатальном центре выживаемость недоношенных детей с экстремальной массой тела очень высокая - 92%, это колоссальный успех мирового уровня».

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.