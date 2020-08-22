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В Приморье выявили еще 86 заболевших COVID-19
Общее количество заразившихся с начала эпидемии составляет 8875 человек. Таковы данные регионального оперативного штаба по коронавирусу по состоянию на субботу, 22 августа, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Победить болезнь в крае за все время удалось 7110 пациентам, 55 из них за последние сутки.
Новых жертв нет, всего с начала эпидемии с коронавирусом в Приморье не справились 99 человек.
Лабораторно на наличие коронавируса обследовано 281 159 человек, 1 904 из них прошли диагностику в последние сутки.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции». За этим следят административные комиссии.
Автор фото - Марина Божко
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