В Приморье выявили еще 86 заболевших COVID-19

Общее количество заразившихся с начала эпидемии составляет 8875 человек. Таковы данные регионального оперативного штаба по коронавирусу по состоянию на субботу, 22 августа, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Победить болезнь в крае за все время удалось 7110 пациентам, 55 из них за последние сутки.



Новых жертв нет, всего с начала эпидемии с коронавирусом в Приморье не справились 99 человек.



Лабораторно на наличие коронавируса обследовано 281 159 человек, 1 904 из них прошли диагностику в последние сутки.



Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции». За этим следят административные комиссии.

Автор фото - Марина Божко

Газета «Золотой Рог», Владивосток.