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COVID-19: Впервые за месяц число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 100 человек
22 Июля 2020, 11:40 | Приморье
У 104 жителей Приморского края за последние сутки диагностировали коронавирусную инфекцию, темп прироста заболеваемости составил 1,8%. Большинство случаев – 79 – выявлено во Владивостоке, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Как сообщили в оперативном штабе, по состоянию на 22 июля лабораторно обследованы на наличие инфекции более 211 тысяч приморцев. Выявлено с начала эпидемии 5838 заболевших COVID-19.
«Число заболевших вновь растет. За сутки зафиксировано 104 новых случая – это самый высокий показатель за последний месяц. Летальных исходов зарегистрировано уже 66. Самым верным способом не пополнить печальную статистику остается соблюдение санитарных норм – ношение маски, обработка рук дезинфицирующими растворами, “социальная дистанция”», – сообщили специалисты.
Выписаны за вчерашний день 94 пациента, всего победили болезнь 4350 приморцев.
Напомним, в Приморском крае продолжают действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. На пресечение нарушителей этого режима направлена работа административных комиссий. Только за последние сутки проверены почти тысяча торговых точек, более 180 объектов общественного питания, более 1200 единиц общественного транспорта и такси, 69 баз отдыха и пляжей. Составлено 103 протокола, по части из них уже назначено наказание в виде административного штрафа.
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