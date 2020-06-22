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COVID-19: Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Приморье

22 Июня 2020, 12:35 | Приморье

За минувшие сутки в Приморье выявлено 90 новых случаев заболевания коронавирусом, темп прироста составил 2,5%. Данные озвучены на заседании оперативного штаба под председательством Губернатора края Олега Кожемяко в понедельник, 22 июня.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, общее число заболевших с начала эпидемии составляет 3 643 человека, скончались 36 человек, трое из них за сутки.

«Первые две пациентки – контактные по COVID-19. Это жительница Уссурийска 57 лет с сопутствующим заболеванием, состояние которой быстро перешло в крайне тяжелое. Вторая женщина 92 лет – тоже из Уссурийска, находилась в стационаре, быстро наступила дыхательная недостаточность. Третья женщина, 65 лет, поступила в госпиталь на скорой помощи, была подключена к ИВЛ, зафиксирован острый деспираторный дистресс-синдром», – уточнила она.

За сутки выздоровели 25 человек, общее число поборовших инфекцию составило 2 102 человека.

Татьяна Детковская напомнила, что в Приморье стартует тестирование населения на антитела.

«За три дня поступило более 6 тысяч анкет, сейчас они обрабатываются. По итогам определятся конечные группы людей, которые пройдут тестирование, их мы уведомим через смс или по телефону», – уточнила главный санитарный врач.

Олег Кожемяко поручил разработать удобный график тестирования, чтобы избежать большого скопления людей при этой процедуре.

«Приморье – пилотный регион в проведении тестирования на антитела. Необходимо организовать удобную для людей работу лабораторий», – обозначил Губернатор.

Также глава края заострил внимание глав муниципалитетов и ведомств на работу административных комиссий по пресечению нарушений санитарных норм.

«Сейчас важно стабилизировать ситуацию, не откатиться вновь по числу заболевших. Не должно быть никаких снисхождений к нарушителям санитарных требований», – заявил Олег Кожемяко, добавив, что за воскресенье составлено 68 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок, соблюдение «социальной дистанции».   

Фото – Александр Сафронов ( Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: covid-19  коронавирус 



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