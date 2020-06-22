COVID-19: В Приморье сохраняется тенденция на снижение заболеваемости

По информации на 21 июня, за прошедшие сутки в Приморье коронавирус диагностирован у 89 человек.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, с начала эпидемии в Приморье 3 553 человека заболели COVID-19.

«За последние сутки вылечились от коронавируса 63 человека, заразились – 89. Несмотря на все еще высокие показатели, второй день подряд наблюдается снижение количества новых заболевших», – отметили специалисты, добавив, что летальных случаев за минувшие сутки нет.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поставил задачу на предстоящий период сохранить тенденцию сокращения количества заболевших коронавирусом. Для этого усилена работа административных комиссий в муниципальных образованиях из «красных» и «желтых» зон.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок, соблюдение «социальной дистанции».