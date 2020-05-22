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Новый метод лечения доступен онкобольным приморцам
Специалисты Приморского краевого онкологического диспансера с 13 мая приступили к лечению пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии с костными метастазами. Проведение уникальных методов лечения в медучреждении стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Как рассказывает радиотерапевт Наталья ФЕСИК, таргетная альфа-терапия позволяет продлить жизнь пациентам и улучшить качество их жизни: «Радий, входящий в состав препарата, имеет очень короткую длину волны и не токсичен для костного мозга и крови пациента. Обычно у пациентов с четвертой стадией рака в крови наблюдается низкий уровень лейкоцитов и гемоглобина», – отметила специалист.
13 мая такое лечение получили первые 10 пациентов онкологического диспансера. Сейчас специалисты ведут подбор больных, которым показана эта терапия. Отметим, что она крайне дорогостоящая, но включена в программу госгарантий.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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