Карантин оправдан, а паника – нет

Приморский врач-инфекционист рассказал, почему не стоит паниковать, и дал советы, как обезопасить себя и своих близких от заражения COVID-19

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Тихоокеанского государственного медицинского университета Александр ПОПОВ рассказал корреспонденту «Золотого Рога», почему паника в связи с распространением коронавируса преувеличена, как обезопасить себя от него и что делать, если ваш родственник прилетел из очага инфекции.

- Александр Федорович, расскажите, пожалуйста, о COVID-19.

- Всего существуют четыре вида коронавирусов, которые вызывают сезонные эпидемии - примерно в 10-15% от всех случаев ОРВИ. В течение года каждый житель планеты не раз встречается с разными респираторными вирусами, в том числе и коронавирусами. Но новый штамм коронавируса COVID-19 относят к высокопатогенным. Его генетическая последовательность сходна, по меньшей мере, на 70% с последовательностью коронавируса SARS. Этот вирус приводил к развитию атипичной пневмонии. В 2002-2003 годах число зарегистрированных случаев заболевания вирусом SARS было более 8000, а летальность составляла 10%. Потом SARS сошел на нет, и с 2004 года новых случаев не было зарегистрировано. В 2012-2015 году появился коронавирус MERS. Тогда число заболевших было 1218 человек, а летальность составила 32,6%.

Нынешний штамм COVID-19 отличается от всех предыдущих большей контагиозностью, но меньшей летальностью - от 0,7% до 3,5% по разным данным. Группой риска являются лица старше 65 лет, имеющие различные сопутствующие заболевания. Практически не встречается заболевание у детей. Примерно 80% всех случаев протекают в легкой форме с проявлениями ОРВИ. У остальных развивается пневмония, которая в 3% случаев осложняется крайне тяжелым течением. В Российской Федерации регистрируются преимущественно завозные случаи коронавирусной инфекции.

- Паника преувеличена?

- Конечно, преувеличена. Основная масса специалистов, работающих с инфекционными болезнями, считают точно так же. Академик РАН Г. Г. ОНИЩЕНКО в недавнем интервью федеральному каналу заявил, что масштабы заболеваемости в мире не соответствуют пандемии, это ангажированное решение ВОЗ. Но мы поставлены перед фактом и должны уважать принятое решение. Заболевание проще предотвратить, чем сожалеть потом о бездействии. Поэтому президент объявил месяц с 28 марта по 30 апреля включительно нерабочим.

- Почему мир оказался не готов к вирусу? Почему мы не можем быстро изготавливать против них лекарства?

- Разработка лекарств – это очень сложный механизм. В последние годы новых лекарств с противовирусным составом появилось мало. Проблема тут и в сложности их производства, и в дорогостоящих исследованиях, необходимости проведения апробаций на животных и людях. Это требует времени, причем испытания достаточно длительные. В некоторых случаях апробируются старые составы, уже доказавшие свою эффективность при других заболеваниях. Яркий пример тому - противоретровирусный препарат, который используется для лечения больных с ВИЧ-инфекцией, а также аналоги, используемые для лечения вирусных гепатитов. В Китае успешно применяли препарат, который больше известен как противомалярийный. Сейчас используют вышеперечисленные лекарства, а остальные варианты находятся в разработке.

- Ходит информация, что вирус мутировал, и люди заражаются повторно.

- Все вирусы мутируют. Например, вирус свиного гриппа, который был у нас в 2009 году, уже изменил свою антигенную структуру из-за воздействия на него факторов защиты организма человека. Любое противодействие приводит к изменению вируса. Он перестраивается, чтобы существовать, а для этого надо изменять свою антигенную систему.

- Люди массово скупают консервы, гречку и туалетную бумагу. Насколько это оправданно?

- Это просто панические настроения, которые требуют проведения разъяснительной работы среди людей. Эта паника возникла не только в нашей стране. В передаваемых чатах демонстрируются пустые полки в супермаркетах за рубежом. Такая тревога свойственна человеку, когда непонятно, что происходит, мало информации, а та, что предоставляют из-за рубежа, говорит о высокой заболеваемости и летальности. Конечно, это пугает.

- Какие меры по профилактике можно предпринимать?

- Следует носить маску, проветривать помещения, обязательна влажная уборка. Не стоит бывать в местах массового скопления людей: кинотеатры, рестораны, торговые центры, ездить в общественном транспорте. Эти простые меры предосторожности могут привести к уменьшению заболеваемости.

- Стоит ли в качестве профилактики употреблять какие-то медикаменты?

- Я рекомендую в этом случае индукторы интерферона, потому что они повышают иммунитет человека.

- Как вы думаете, когда ситуация изменится?

- Я думаю, что к лету. Число пациентов будет увеличиваться еще какое-то время по мере возвращения наших граждан из-за рубежа, но не в таких темпах, как в Европе. Не будет и такой летальности, поскольку дыхательной аппаратуры для проведения реанимации достаточно. Как только потеплеет, ситуация значительно изменится. В России проводится большая работа в общегосударственном масштабе по профилактике коронавирусной инфекции. Также для размножения вирусов всех ОРВИ необходим холод. Изменению ситуации будут способствовать и разобщение людей, и предложенные президентом каникулы для населения страны.

- Как вы думаете, будут ли повторяться такие вспышки?

- Как показал опыт коронавирусной инфекции 2002 года, 2012-2013 гг., повторных вспышек не было. Новый вирус отличается от своих предшественников большей контагиозностью. Возможно, он изменит свою структуру, и возникнут новые случаи, но уже к концу этого года или в следующем. Если пройдет «проэпидемичивание» новым коронавирусом 60% населения, то опасаться больших вспышек в будущем не стоит. Уже сегодня видно, что у части населения коронавирусная инфекция может протекать в виде носительства.

- Если родственник прилетел из заграничной поездки и вынужден пройти домашний карантин, как себя вести остальным членам семьи, проживающим в этой же квартире? Нужно ли им съезжать или можно остаться?

- Все приезжающие из-за рубежа подлежат изоляции в течение 14 дней. Если у них имеются признаки ОРВИ, они подлежат госпитализации в инфекционный стационар. В случае отсутствия каких-либо проявлений они подлежат изоляции длительностью 14 дней на дому. Разъехаться с родственниками не всегда возможно. Конечно, прилетевшие могут жить в одной квартире с родственниками, но тут должны быть приняты соответствующие превентивные для заражения меры: ношение маски, проветривание и влажная уборка помещений с применением средств бытовой химии, отсутствие близких контактов. По возможности, следует находиться в отдельной комнате, отдельная посуда для каждого члена семьи, белье, полотенце. Важно мыть руки водой с мылом перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета. Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и вынести за пределы квартиры. В момент приезда и на 10 день от дня пересечения границы человек обязан сдать анализ в поликлинике по месту жительства. В этом случае врачи приходят на дом к пациенту и берут анализ на коронавирус.

- Самоизоляция – самая эффективная мера?

- Для профилактики наших заболеваний – да, это весьма эффективное мероприятие. Как только в Приморском крае начинаются вспышки гриппа, прекращаются занятия в школе, у студентов наступают вневременные каникулы, а людей просят поменьше контактировать друг с другом. Рекомендуется избегать посещения культурно-массовых мероприятий, мест скопления людей. Карантинные мероприятия всегда оправданны.

- Как правильно себя вести, если вы подозреваете, что у вас коронавирус?

- Подозревать его можно у тех, кто проживал в очаге инфекции или приехал из страны, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции, имеются признаки ОРВИ или без симптомов заболевания. Когда нет проявлений заболевания, но был контакт, можно самостоятельно с паспортом и полисом пройти исследования в поликлинике №1, №6, №9 г. Владивостока на бесплатной основе, независимо от места проживания. Вирус обычно обнаруживается в конце инкубационного периода. В случае заболевания необходимо вызвать врача на дом, он сделает забор материала для исследования.

- Почему им не болеют дети?

- COVID-19 у детей регистрируется редко. Это связано с особенностями строения дыхательной системы у детей до 12 лет и отсутствием соответствующих рецепторов, связывающихся с вирусом. Поэтому дети чаще являются либо носителями вируса, либо болезнь протекает у них в легкой форме. Исключать детей из групп риска по коронавирусной инфекции нельзя.

На фото: Врач-инфекционист Александр Попов: «В течение года каждый житель планеты не раз встречается с разными респираторными вирусами, в том числе и коронавирусами».

Фото из архива.

Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.