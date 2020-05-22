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В Приморье наибольший прирост заболевших коронавирусом остается в крупных городах

22 Мая 2020, 11:33 | Приморье

За минувшие сутки в Приморье выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1542 жителя края. Об этом доложили Губернатору Олегу Кожемяко в ходе заседания регионального оперативного штаба в пятницу, 22 мая.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, темп прироста все еще достаточно высокий – 3,1%.

«Обследование на COVID-19 на сегодняшний день прошли более 79 тысяч человек. Наибольший прирост заболевших остается в крупных городах – это Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Артем, Партизанск», – обозначила она.

По информации минздрава Приморья, треть заболевших коронавирусом жителей края, 551 человек, уже успешно прошли лечение от COVID-19.

Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение масок, соблюдение «социальной дистанции» в организациях торговли, бытового обслуживания, общественном транспорте.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: пандемия  коронавирус  диагностика 



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