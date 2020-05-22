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Жителям Приморья объяснили, когда будут сняты ограничения из-за COVID-19

22 Мая 2020, 08:40 | Приморье

Для достижения необходимых показателей жителям региона нужно продолжать выполнять ряд простых правил

Ограничительные меры в Приморском крае, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, будут сняты только после того, как число выздоровевших жителей региона превысит количество заболевших. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать простейшие санитарные требования.

По словам директора департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павла Мезенина, все ограничения, действующие сейчас в Приморье основаны на рекомендациях Роспотребнадзора. В нынешних условиях эксперты ослаблять контроль не рекомендуют.

«Есть критерии оценки, показатели, на основе которых может быть принято решение о поэтапном снятии ограничений. К сожалению, на текущий момент в Приморье заболеваемость составляет 5% – это все еще довольно много. Кроме того, для послабления режима коэффициент заражаемости, то есть, соотношение числа заболевших к числу выздоровевших людей, должен быть менее 1, а у нас сейчас 1,3. Поэтому на текущий момент снятие ограничительных мер в Приморском крае не рекомендуется», – обозначил он.

Для достижения необходимых показателей жителям региона нужно продолжать выполнять ряд простых правил: соблюдать «социальную дистанцию», носить маски. В свою очередь, уполномоченные органы должны столь же регулярно, как и в настоящее время, проводить санобработку общественного транспорта и общественных пространств.

«Не все понимают серьезность ситуации, поэтому приходится прибегать к мерам, которые предусматривают административное наказание. На сегодняшний день уже составлено около 7400 протоколов об административных правонарушениях», – отметил директор по координации правоохранительной деятельности.

Напомним, с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 1495 приморцам.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ранее подчеркнул, что снижение роста заболеваемости – задача, которая стоит не только перед контролирующими органами и органами исполнительной власти, но и всеми жителями Приморского края. Каждый может внести свой вклад в ее решение, в частности, если не будет поощрять деятельность недобросовестных предпринимателей, отказывающихся следовать установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: коронавирус  пандемия  covid-19 



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