www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 76.26 р. 100 JPY: 71.02 р.
EUR: 82.62 р. 10 CNY: 10.76 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

COVID-19: За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания

22 Апреля 2020, 13:02 | Приморье
В Приморье растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки официально подтверждены 74 случая заболевания. Об этом в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в среду, 22 апреля.
 
Глава региона отметил, что с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Приморье выявлены 178 заболевших.
 
«На лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжелых пациентов, один – на аппарате ИВЛ. На карантине – 159 человек, в обсерваторах – 250 человек», – сообщил Олег Кожемяко.
 
Он подчеркнул, что самый крупный – групповой – очаг инфицирования отмечен во Владивостокской больнице №2. Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это сотрудники медучреждения.
 
«Ситуация непростая: мы видим, инфекция распространяется. Меры, которые мы принимаем, требуется усилить, особенно это касается медучреждений. Здесь необходимо обсудить, на какой срок будут продлены карантины, в случае возникновения вспышек заболевания», – заявил Губернатор.
 
Отмечено, что среди новых заболевших – два ребенка 5 и 11 лет.
 
«Дети находились в контакте с родственником, который явился носителем инфекции. В настоящее время вся семья находится в инфекционных госпиталях», – сообщили в региональном минздраве.
 
Также среди вновь выявленных с инфекцией – первая беременная женщина.
 
«Пациентка находится в родильном доме №1, который был определен штабом по борьбе с коронавирусом, как медучреждение для обсервации беременных и рожениц с коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки стабильное, удовлетворительное», – обозначили в министерстве здравоохранения Приморья.
 
Остальные заболевшие выявлены в ходе активного наблюдения за гражданами, находящимися на самоизоляции, а также прибывшими в Приморский край из других стран и субъектов.
 
Напомним, что на сегодняшний день в Приморье 11 пациентов выздоровели, двух граждан спасти не удалось.
 
Как Губернатор доложил накануне Президенту России Владимиру Путину, на случай ухудшения эпидобстановки в Приморье развернули уже 485 коек, в наличии 170 аппаратов искусственной вентиляции легких – 100% от норматива. К 28 апреля будут развернуты 948 коек.
 
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
 

 

Автор:
Теги: коронавирус  covid-19 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]