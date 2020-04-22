COVID-19: За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания

В Приморье растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки официально подтверждены 74 случая заболевания. Об этом в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в среду, 22 апреля.

Глава региона отметил, что с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Приморье выявлены 178 заболевших.

«На лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжелых пациентов, один – на аппарате ИВЛ. На карантине – 159 человек, в обсерваторах – 250 человек», – сообщил Олег Кожемяко.

Он подчеркнул, что самый крупный – групповой – очаг инфицирования отмечен во Владивостокской больнице №2. Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это сотрудники медучреждения.

«Ситуация непростая: мы видим, инфекция распространяется. Меры, которые мы принимаем, требуется усилить, особенно это касается медучреждений. Здесь необходимо обсудить, на какой срок будут продлены карантины, в случае возникновения вспышек заболевания», – заявил Губернатор.

Отмечено, что среди новых заболевших – два ребенка 5 и 11 лет.

«Дети находились в контакте с родственником, который явился носителем инфекции. В настоящее время вся семья находится в инфекционных госпиталях», – сообщили в региональном минздраве.

Также среди вновь выявленных с инфекцией – первая беременная женщина.

«Пациентка находится в родильном доме №1, который был определен штабом по борьбе с коронавирусом, как медучреждение для обсервации беременных и рожениц с коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки стабильное, удовлетворительное», – обозначили в министерстве здравоохранения Приморья.

Остальные заболевшие выявлены в ходе активного наблюдения за гражданами, находящимися на самоизоляции, а также прибывшими в Приморский край из других стран и субъектов.

Напомним, что на сегодняшний день в Приморье 11 пациентов выздоровели, двух граждан спасти не удалось.

Как Губернатор доложил накануне Президенту России Владимиру Путину, на случай ухудшения эпидобстановки в Приморье развернули уже 485 коек, в наличии 170 аппаратов искусственной вентиляции легких – 100% от норматива. К 28 апреля будут развернуты 948 коек.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)