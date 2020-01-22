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Китайский коронавирус подбирается к Приморью
Женщина прибыла в Россию из Харбина ночным рейсом во вторник, 21 января. В ходе проверки туристка оказалась единственной пассажиркой со значительно повышенной температурой, сообщает редакция «Сибирь.Реалии».
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Туристку госпитализировали из-за подозрения на заражение коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила начальник пресс-службы хабаровского аэропорта Анастасия Хаустова. По ее словам, Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты, пишет newsvl.ru.
По последней информации, вирус дошел до пограничного с Россией города Муданьцзяня (250 км от Владивостока). Комитет гигиены и здравоохранения города сообщил, что у 69-летнего пациента обнаружены симптомы, схожие с симптомами новой пневмонии. До обнаружения болезни мужчина ездил в Ухань навещать родственников. Китайские власти обещали принять ряд мер: регулярно измерять температуру граждан и помещать заболевших с симптомами пневмонии в карантин до точного установления диагноза.
Из-за вспышки коронавируса в Китае в аэропорту Владивостока сегодня усилят меры профилактики, сообщают "Вести: Приморье". Будет выставлен двойной барьер: вначале в самолет с помощью тепловизоров измеряют температуру у всех прибывших пассажиров, а затем такую же процедуру проводят еще раз в зоне паспортного контроля. По словам сотрудников Роспотребнадзора, их внимание, прежде всего, привлекают люди, у которых, по данным тепловизора, температура поверхности тела превышает 36,5 градусов.
Агентство по туризму правительства Приморского края распространяет среди туроператоров региона предупреждение о вспышке пневмонии в КНР. Информация доводится до российских граждан как на этапе планирования путешествия, так и на выезде из РФ.
Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь сообщил, что вирус передается от человека человеку, может мутировать и начать распространяться не только воздушно-капельным путем. Вирус уже вышел за пределы Китая. На 17:20 по местному времени случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Подозрения на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. В списке заразившихся в Китае - уже 440 человек.
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