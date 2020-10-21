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COVID-19: В Приморье выявили самый высокий показатель заболеваемости за все время эпидемии
Уровень заболеваемости COVID-19 в Приморье продолжает расти. За сутки в крае выявлено 125 новых случаев заражения
По данным территориального управления Роспотребнадзора, с начала эпидемии COVID-19 в Приморье заболели 13688 человек, из них 125 – за последние сутки.
«Только за вчера было выполнено 4022 лабораторных исследования на наличие инфекции у жителей края. Число выздоровевших увеличилось на 101 человека – до 11529», – уточнили в ведомстве, добавив, что летальных исходов – 138.
Главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская напомнила алгоритм действий при выявлении в коллективе заболевшего COVID-19. Когда установлен диагноз, информация передается в Роспотребнадзор, после этого определяется близкий круг контактов заболевшего, которые отстраняются и направляются на 14-дневный карантин.
«Определяется именно близкий круг контактировавших с заболевшим. При этом даже им не нужно сразу бежать и делать тесты. Поскольку заболел человек или нет, они смогут показать лишь на 8-10-й день», – разъяснила она.
Глава Роспотребнадзора Приморья напомнила, что в коллективах необходимо сократить число очных совещаний, исключить массовое посещение столовых. В числе наиболее эффективных способов избежать заражения – соблюдение масочного режима, «социальной дистанции», дезинфекция рук.
На заседании оперативного штаба принято решение рекомендовать юридическим лицам, частным предпринимателям отменить массовые мероприятия.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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