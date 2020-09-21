Еще три жителя Приморья стали жертвами COVID-19

За минувшие сутки в Приморском крае подтвердили 71 новый случай заражения коронавирусом, два человека не справились с болезнью. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора в понедельник, 21 сентября.

По информации ведомства, общее количество случаев заражения COVID-19 с начала эпидемии в крае составляет 11126, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

«За выходные в Приморье суммарно подтвердились 145 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, еще 71 – утром в понедельник», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Количество жертв эпидемии за последние три дня увеличилось на трех человек. Всего в крае с инфекцией не справились 115 жителей и гостей Приморья.

Что касается выздоровевших, за последние сутки инфекцию победили 53 человека. В общей сложности с COVID-19 справились 9559 пациентов.

За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в минувшие сутки следили почти 1200 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и участников муниципальных административных комиссий. Проведены проверки на 2887 торговых точках, объектах общественного питания, в общественном транспорте и такси, на базах отдыха и пляжах. Разъяснительная работа проведена среди 2733 граждан.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)