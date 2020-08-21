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Еще 86 жителей Приморского края заразились коронавирусной инфекцией

21 Августа 2020, 11:18 | Приморье

Новые случаи зарегистрированы в семи муниципалитетах региона. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба в пятницу, 21 августа.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, ситуация с распространением коронавируса в Приморье остается напряженной, но контролируемой – общее число новых зараженных снижается на протяжении нескольких дней.

«За истекшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших с начала эпидемии – 8789 человек», – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

При этом среднесуточное число новых заболевших выросло сразу в семи муниципалитетах Приморья: в Пожарском и Кировском районах, в Дальнегорске, Находке, Лесозаводске, Арсеньеве, а также в столице региона – Владивостоке, на который приходится 65% новых случаев.

Новых жертв нет, всего с начала эпидемии с болезнью в Приморском крае не справились 99 человек. Что касается выздоровевших, за последние сутки их число увеличилось на 75 человек – до 7055.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции». За этим следят административные комиссии.

Так, за прошедшие сутки в рейдовых мероприятиях в Приморском крае участвовали 594 сотрудника органов внутренних дел и 121 сотрудник Росгвардии. По итогам проведения проверок составлено 105 протоколов об административных правонарушениях. В судебные органы для принятия решения направлено 36 административных протоколов, рассмотрено 63 дела, по 28 назначено наказание в виде административного штрафа, по 35 вынесено предупреждение. В муниципальных образованиях Приморья проверено почти 2300 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта, такси, баз отдыха и пляжей.

 

 

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Теги: Роспотребнадзор  коронавирус  инфекция 



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