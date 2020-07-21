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Использование кондиционеров в пандемию приводит к негативным последствиям
Аллерголог-иммунолог КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» рассказала об опасности искусственных потоков воздуха
Еще в апреле Минздрав предупредил больницы, что комнатные кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом. В министерстве отметили, что нельзя использовать кондиционеры в зонах высокого риска распространения заболевания. По данным ведомства, они повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекции в воздухе, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр».
Заведующая Аллерго-респираторным центром ВКДЦ Татьяна СИТДИКОВА подчеркнула, что использование кондиционеров во внебольничных помещениях допускается.
Продолжая разговор о кондиционерах вне ковидного контекста, Татьяна Ситдикова отметила, что если подходить к эксплуатации кондиционера правильно и с умом, то его использование может быть абсолютно безопасным для нашего здоровья. «Пожалуй, один из самых больших рисков для здоровья - это переохлаждения организма при перепадах температуры между внешней средой и внутренней - в помещении», - заметила заведующая Аллерго-респираторным центром и пояснила, что это большой стресс для организма. А, как известно, любая стрессовая реакция приводит к сбоям в работе, то есть снижение устойчивости иммунной системы будет, соответственно, приводить к повышению риска развития вирусных заболеваний либо к обострению хронических бронхо-легочных заболеваний или верхних дыхательных путей – синуситы, гаймориты, отиты и так далее.
«При этом самой оптимальной разницей между температурой на улице и в помещении остается диапазон 5-7 градусов. Если на улице жара 30 градусов, а мы заходим в квартиру, там плюс 18-19, это будет ощутимо и может привести к негативным последствиям», - уверяет аллерголог-иммунолог. По ее словам, особенно опасно попасть в поток воздуха, идущий из кондиционера. Довольно часто можно наблюдать картину, когда распаренный на жаре человек заходит в магазин и с удовольствием встает перед кондиционером или вентилятором, тем самым практически гарантированно обеспечивая себе ОРВИ. Наоборот, следует постараться избежать этого потока, отойти, по возможности, от него подальше.
«Стоит обратить внимание и на другую особенность данной техники, - подчеркнула Ситдикова,- в некоторых кондиционерах нет фреоновых компонентов, в результате они активно сушат воздух при работе. А в результате мы получаем чрезмерное высушивание слизистой, которая в дальнейшем требует увлажнения, высушивание кожных покровов, которые требуют обязательно влаги - конечно, это неблагоприятно для организма».
Если говорить о кондиционерах, у которых есть специальная функция «осушение», то она, безусловно, полезна для домов нашего региона в период дождей, когда у нас повышенная влажность, но лучше всего придерживаться оптимального уровня влажности в квартире – не более 55%.
«Также я бы обратила внимание на функцию «озонирование», когда яркая солнечная погода, жара, то добавление озона будет способствовать обогащению кислородом воздуха в помещении, - советует Татьяна Ситдикова, - Очищающие фильтры, например, угольные, очень хороши при условии правильной эксплуатации и своевременной замены. В том случае, если мы установили кондиционер, он у нас работает 15 лет и за все это время мы ни разу его не чистили и не меняли фильтры, то смысл их абсолютно теряется. Кстати, я бы не относилась серьезно к утверждению, что кондиционер снабжен антибактериальными фильтрами, если бы это было так, у этих фильтров был бы очень короткий срок эксплуатации. Может быть, конечно, какие-то новые технологии, о которых мне пока неизвестно, в любом случае перед покупкой кондиционера о его фильтрах лучше почитать дополнительно».
По мнению аллерголога-иммунолога, никаких противопоказаний к использованию кондиционеров людьми с различного рода аллергиями нет. «Но опять же, только в том случае, если своевременно производится обслуживание кондиционера – его чистка и замена фильтров. Если он используется много лет и его ни разу не проверяли, конечно, это минус – в этих фильтрующих элементах будут застревать споры грибков, будет большая концентрация бытовых аллергенов, клещей домашней пыли, плесневых грибов, которые будут оказывать негативное воздействие на организм человека. Потому, что фильтрующая система вместо очистки будет распылять их на все помещение».
Также Ситдикова напомнила о печально знаменитой «болезни легионеров»: «Легионелла – это бактерия, которая очень любит влажную среду. Если нарушена работа кондиционера, имеются какие-то протечки, имеется конденсат, который способствует накоплению влаги в определенных местах, это составляет благоприятную среду для размножения легионелл. Эти бактерии опасны развитием пневмоний. Но их местом обитания, также как и для развития вообще бактериальной и грибковой флоры, могут быть не только неисправные кондиционеры, но и старые трубы водопровода, старый жилой фонд. А что касается кондиционеров, еще раз, решили включить аппарат, которым давно не пользовались, прежде всего, вызовите специалистов для его чистки и проверки. Правильно использование кондиционеров нам на здоровье, неправильное – во вред».
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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