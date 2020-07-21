Больницы Приморья нуждаются в "свежей крови"

Медицинским учреждениям региона не хватает более 2,5 тыс. работников

Сегодня, на фоне борьбы с COVID-19, в здравоохранении Приморского края особенно востребованы врачи-инфекционисты и пульмонологи. Также рынок медицинских вакансий пестрит объявлениями о вакансиях других специальностей, прежде всего, медучреждениям требуются средний медицинский персонал и терапевты.

Какие именно вакансии представлены на рынке труда в медицинской отрасли Приморья, и сколько работодатели готовы платить докторам и среднему персоналу разных лечебных профилей в рамках Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы – читайте в обзоре газеты «Золотой Рог».

Самые востребованные

По данным статистики сайта hh.ru, сфера «Медицина и фармацевтика» в апреле текущего года переживала большой подъем, количество вакансий увеличилось на 149%. В июне предложений со стороны рынка стало значительно меньше -29% по сравнению с маем 2020 года, который также отличился падением спроса в данной профобласти.

Со стороны соискателей наблюдается рост количества публикаций или обновления резюме. В июне динамика прироста составила +9% по сравнению с маем и +55% по сравнению с июнем 2019 года.

Согласно информации КГБУ «Приморский центр занятости населения» о заявленных вакансиях в области здравоохранения по Приморскому краю по состоянию на 7 июля, всего медицинскими учреждениями региона заявлено вакансий на 2569 рабочих мест. Из них:

Врачи - 1350

Средний медицинский персонал - 1161

Младший медицинский персонал - 58

Наиболее востребованы следующие профессии:

- медицинская сестра -796;

- врач-терапевт – 202;

- фельдшер – 161;

- врач-педиатр – 150;

- врач-анестезиолог-реаниматолог – 105;

- врач скорой медицинской помощи – 78;

- врач-хирург – 57;

- врач-акушер-гинеколог – 50;

-врач-невролог – 49

Вакансии, размещенные в региональном банке вакансий ЦЗН для руководителей учреждений здравоохранения и руководителей структурных подразделений (отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и другие:

Заведующий отделением – 18;

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 10;

Главный врач – 1;

Заместитель главного врача – 3

Оплата труда

Со стороны соискателей наблюдается рост количества публикаций или обновления резюме, в июне динамика прироста составила +9% по сравнению с маем и +55% по сравнению с июнем 2019 года.

Самыми востребованными на рынке труда Приморского края в июле стали медицинские специалисты, работающие в области продаж: медпредставители, специалисты по работе с медучреждениями, региональные представители медицинских брендов, специалисты по работе с аптечными сетями. Диапазон средних зарплат в этом направлении - от 45 до 60 тысяч рублей.

Также востребованными остаются лечащие врачи (терапевты, врачи узкой специализации, анестезиологи, акушеры/акушерки, стоматологи). Специалисты данной профобласти получаю - в среднем от 35 до 70 тысяч рублей ежемесячно.

В тройку самых востребованных медицинских профессий вошла и профобласть «Младший и средний мед. персонал»: медбратья/медсестры, фельдшеры, санитары, ассистенты врачей. Диапазон средних зарплат - от 30 до 45 тысяч.

Преференции и льготы

Медицинским работникам на федеральном уровне дают самые разные льготы и преференции. Так, у сотрудников лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) появилась возможность получения в собственность служебного жилья. Ранее президент РФ Владимир ПУТИН поручил выплачивать дополнительную надбавку специалистам, напрямую работающим с коронавирусом. Для врачей размер такой выплаты составил 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер - 50 тысяч, для младшего медперсонала, санитарок и других - 25 тысяч. Врачи скорой помощи имеют право на получение дополнительных 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тысяч.

Кроме того, в 2019 году в Приморье начала работать новая практика привлечения в медицину специалистов. Действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам. В 2020 год на эти цели предусмотрели 125 миллионов рублей.

Также с прошлого года в крае по инициативе губернатора Олега КОЖЕМЯКО введены новые меры социальной поддержки – единовременные и ежемесячные выплаты, компенсация затрат по съему жилого помещения, доплата за каждый выявленный и подтвержденный у пациента случай онкозаболевания и другие.

Приморская кузница медицинских кадров с нового учебного года увеличила количество целевых мест на медицинские специальности. Тихоокеанский государственный медицинский университет примет на обучение по целевым направлениям 328 абитуриентов. Более половины из них – 166 целевых мест – отданы для Приморья. После окончания университета молодые специалисты будут обязаны отработать от трех до пяти лет в государственной медицинской организации, которая их направила.

Абитуриенты, поступающие по целевому набору, будут заключать договор с медучреждением и вузом. Уже с 20 июня ТГМУ начинает прием документов.

В 2020 году в рамках целевой программы абитуриенты смогут поступить на обучение в главный медицинский вуз Дальнего Востока по специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Фармация», «Клиническая психология» и «Медицинская биохимия».

Ректор медуниверситета Валентин ШУМАТОВ отметил, что число специализаций расширяется уже второй год подряд. «Ежегодно количество целевых мест в нашем вузе увеличивается. В прошлом году целевиков принято в три раза больше. Тогда министерство здравоохранения РФ определило для Приморья 500 бюджетных мест, из которых 283 – целевой набор. В этом году таких мест уже 328», – сообщил он, отметив при этом, что 50 мест предусмотрели для детей-сирот, инвалидов и других категорий.





Волонтеры в помощь

Для оказания дополнительной помощи приморским ЛПУ направлены студенты-волонтеры Тихоокеанского государственного медицинского университета и школы биомедицины ДВФУ. В обязанности одних входит проведение термометрии, дезинфекции, ведение документации, осмотр пациентов вместе с ординаторами и врачами. Кроме того, добровольные помощники транспортируют лекарства. По рецептам врачей приобретают в аптеке необходимые медикаменты и доставляют их больным, максимально ограничивая в сложной эпидемиологической ситуации передвижение людей в режиме самоизоляции.

И молодые, и опытные специалисты приобретают сегодня практический опыт, который трудно переоценить. Медицинские сотрудники приобретают навыки оперативного взаимодействия с коллегами и пациентами в новых, экстремальных условиях. В условиях затянувшегося дефицита кадров ситуация с пандемией и проявленная самоотдача медиков дают определенную надежду на то, что многие выпускники школ выберут медицинские профессии, а те, кто сегодня оканчивают медицинские образовательные учреждения, не уйдут из профессии и насытят, наконец, приморские учреждения здравоохранения новыми специалистами. Этот тезис подтверждает и региональный минздрав: целевой набор в медуниверситет становится популярным среди выпускников школ.

Главный врач Владивостокской клинической больницы № 4, заместитель председателя Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ также надеется, что ситуация с эпидемией, а вместе с ней и возросший интерес молодых людей к сфере здравоохранения, подтолкнут кадровый потенциал приморской медицины. Как рассказала газете «Золотой Рог» главврач, в их учреждении на сегодняшний день трудятся более 400 сотрудников. «Мы очень рассчитываем, что их количество будет увеличиваться, потому что нагрузка - как физическая, так и моральная - у всех людей, работающих в нашей больнице, - колоссальная. Каждый работает в тяжелейших условиях, на 1,5-2 ставки. На сегодняшний день неоценимую помощь оказывают студенты (36 человек) и 16 врачей - ординаторов», - прокомментировала Елена Новицкая, добавив, что речь идет о молодых людях, которые окончили обучение или на пути его завершения, по специальностям: врачи-кардиологи, неврологи, терапевты, хирурги и так далее. «Я уверена, из такой молодежи, на добровольной основе проходящей сложную школу жизни в реальных экстремальных условиях, вырастет достойная смена врачей, настоящие профессионалы. Они полностью погружены в специальность, в атмосферу заботы, внимания, самопожертвования, сопереживания, и со всем нашим коллективом стремятся только к одной цели - победить коронавирус», - заявила главный врач Владивостокской клинической больницы № 4.

Безусловно, основная нагрузка легла на штатных сотрудников «Дальзаводской больницы». Заведующая пульмонологическим отделением Алла Михайловна ЛУКЬЯНЕНКО - главный консультант - пульмонолог нашего стационара, курирующая всех пациентов, наши реаниматологи, Дмитрий Федорович ДАНИЛОВ и Мария Эдуардовна СВИСЛОЦКАЯ, заместитель главного врача Наталья Александровна ДИЦЕЛЬ, главная медицинская сестра Людмила Владимировна ДЕНИСЕНКО - уникальные специалисты, виртуозно работающие со всеми возможными методиками, направленными на восстановление пациентов. Практически все отделения больницы - приемное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое, физиоотделение и лаборатории - закрыты штатными специалистами. «Нет ни одного сотрудника, который сбежал бы, попросил бы отпуск, уволился. Все отдают себе отчет, что сегодня необходимо предпринять максимальные меры для купирования страшной инфекции. Даже ценой риска своим здоровьем и жизнью. Уже, к сожалению, были зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом персонала. Каждый такой прецедент - настоящий стресс для нас. И мы делаем все, чтобы не допустить повторения заражений. Пока ситуацию удается стабилизировать»,- отметила Елена Валерьевна.

На фото: Медицинские сотрудники приобретают навыки оперативного взаимодействия с коллегами и пациентами в новых, экстремальных условиях.

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