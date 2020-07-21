Счастье по полису

Эффективность процедуры экстракорпорального оплодотворения в Приморье соответствует российским и мировым критериям результативности

Если ещё 10 лет назад диагноз «бесплодие» звучал как приговор, то сегодня, благодаря проводимой процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), ежегодно сотни приморских семей становятся счастливыми родителями. Процедура ЭКО проводится бесплатно в рамках национального проекта «Демография», который реализуется в регионе по поручению президента России Владимира ПУТИНА в соответствии с Госпрограммой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

О том, как получить процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования в Приморском крае, газете «Золотой Рог» рассказала Татьяна КУРЛЕЕВА, главный акушер-гинеколог края, заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Приморского краевого перинатального центра.

Эффективность ЭКО

Сегодня в крае вспомогательные репродуктивные технологии активно развиваются на базе краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП). Помимо данного центра в программе бесплатного ЭКО участвуют и частные клиники, расположенные во Владивостоке, – «Святая Мария», «Мать и Дитя», «Парацельс».

В ближайшее время планируется, что ЭКО будут проводить и на базе Приморского краевого перинатального центра. Сейчас ведётся подготовка всего необходимого. Планируется, что женщины и молодые пары в стенах одного учреждения смогут получить весь спектр услуг - обследование, лечение, планирование беременности, ЭКО, сопровождение беременности, роды и даже наблюдение за малышами до трёх лет.

Только за прошлый год в Приморском крае было сделано 715 процедур ЭКО, из которых 610 завершились беременностями. Эффективность ЭКО в регионе составляет 33%, что соответствует российским и мировым критериям результативности.

В Приморье в этом году по программе обязательного медицинского страхования планируется выполнить почти 950 процедур экстракорпорального оплодотворения. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в настоящее время данная процедура временно приостановлена, но сразу возобновит свою работу со снятием ограничительных мер.

Условия для получения процедуры

При наличии соответствующих показаний пары, как состоящие, так и не состоящие в официальном браке, имеют право на получение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Важно отметить, что ЭКО может воспользоваться и одинокая женщина. Но при этом донорство спермы и ооцитов оплачивается за счет личных средств пациента.

Основанием для направления на процедуру ЭКО (при отсутствии противопоказаний) может служить бесплодие, не поддающееся лечению в срок до 12 месяцев, а также наличие других медицинских диагнозов, при которых наступление беременности невозможно без использования ЭКО.

С чего начать?

Для подготовки к ЭКО приморцам необходимо, в первую очередь, обратиться в первичную медицинскую организацию - женскую консультацию. Медицинская организация проведет обследование, назначит при необходимости дополнительные лечение и исследования, а также подготовит необходимый пакет документов для ЭКО.

Чтобы получить ЭКО за счет средств ОМС, необходимо предоставить пакет документов на Комиссию при Министерстве здравоохранения Приморского края. По итогам рассмотрения документов специалистами будет принято решение об оказании услуги по ОМС либо отказе.

При положительном решении пациента включат в лист ожидания. При этом каждый сможет следить за продвижением своей очереди с помощью индивидуального номера электронной очереди через сайт Минздрава региона.

За счет средств ОМС проводится базовая программа экстракорпорального оплодотворения. Проведение базовой программы состоит из нескольких этапов, в числе которых:

- стимуляция суперовуляции с применением лекарственных препаратов фармакотерапевтических групп гонадотропин-рилизинг гормонов, гонадотропинов, менотропинов, аналогов и антагонистов гонадотропин-рилизинг гормона, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата, при этом коррекция доз и внесение изменений в протокол стимуляции суперовуляции осуществляются индивидуально, с учетом результатов мониторинга ответа яичников и состояния эндометрия на стимуляцию суперовуляции;

- пункция фолликулов яичника трансвагинальным доступом под контролем ультразвукового исследования для получения яйцеклеток, с обезболиванием (при невозможности выполнения трансвагинального доступа ооциты могут быть получены лапароскопическим доступом), метод обезболивания определяется врачом анестезиологом-реаниматологом при условии получения информированного добровольного согласия пациентки;

- инсеминация ооцитов специально подготовленной спермой партнера;

- культивирование эмбрионов;

- внутриматочное введение (перенос) эмбрионов (в полость матки следует переносить не более двух эмбрионов, решение о переносе трёх эмбрионов принимается пациенткой посредством дачи информированного добровольного согласия после предоставления полной информации лечащим врачом о высоком риске невынашивания беременности, низкой выживаемости и высоком риске инвалидности среди недоношенных детей);

- криоконсервация эмбрионов.

Комиссия рассматривает документы всесторонне. Итоговое решение выносится в течение 30 рабочих дней.

Противопоказания есть

К сожалению, существует ряд противопоказаний для проведения экстракорпорального оплодотворения. К таким относятся:

1. Снижение овариального резерва:

-уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в крови более 12 мМе/мл;

- уровень АМГ <1,2-1.0 нг/мл;

- КАФ (количество антральных фолликулов) от 3 до 5 фолликулов.

- состояния, при которых лечение с использованием базовой программы ЭКО неэффективно, и показано использование донорских и (или) криоконсервированных половых клеток и эмбрионов, а также суррогатного материнства;

- наследственные заболевания, сцепленные с полом, у женщин (гемофилия, мышечная дистрофия Дюшена, ихтиоз, связанный с X-хромосомой, амиотрофия невральная Шарко - Мари и другие) (по заключению врача-генетика возможно проведение базовой программы ЭКО с использованием собственных ооцитов при обязательном проведении преимплантационной генетической диагностики).

Наличие миоматозного узла любой локализации и размера, деформирующего полость матки.

2. Наличие миоматозного узла любой локализации более 4 см.

3. Наличие полипа эндометрия.

4. Хронический эндометрит, гиперпластический процесс эндометрия, после завершения лечения необходим контроль аспирата или гистероскопия.

5. Синехии в полости матки.

6. Наличие гидросальпингса является противопоказанием к ЭКО и требует хирургического лечения.

7. Все генитальные инфекции должны быть излечены.

8. Наличие любых объемных образований яичников (эндометриоидная, дермоидная киста, функциональная киста 3-5 см и более на 5-7 день менструального цикла. Возможно проведение программ ВРТ в случаях рецидивирующей эндометриомы, особенно, если имеет место эндометриоидная киста единственного яичника или рецидив эндометриоидной кисты яичника после недавнего хирургического вмешательства (при условии гистологической верификации диагноза).

9. Наличие патологии, предусмотренной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. N 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности».

10. С целью повышения эффективности программ ВРТ рекомендуется снижение массы тела на 10-15% у всех женщин с индексом массы тела (ИМТ) более 30 кг/м2.

Желательно, чтобы возраст будущей мамы не превышал 40 - 42 лет. Беременность у дам постарше сопряжена со многими возможными осложнениями, в числе которых - врожденные аномалии развития плода, сложные роды и так далее.

КСТАТИ

ЭКО поэтапно

В рамках проведения процедуры ЭКО, в соответствии с порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий, выделяются несколько этапов. Это стимуляция яичников, получение яйцеклетки, экстракорпоральное оплодотворение и культивирование эмбрионов, внутриматочное введение эмбрионов.

При отсутствии беременности после проведения ЭКО пациент повторно включается в лист ожидания при условии соблюдения очередности. Повторное проведение ЭКО возможно не ранее, чем через 6 месяцев после первой процедуры.

В процессе проведения процедуры ЭКО возможно осуществление криоконсервации эмбрионов. Хранение криоконсервированных эмбрионов за счет средств ОМС не осуществляется. Воспользоваться этой услугой пациенты могут за счет собственных средств.

На фото: Татьяна Курлеева: Только за прошлый год в Приморском крае было сделано 715 процедур ЭКО, из которых 610 завершились беременностями.

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