Олег Сорокин: Главное - не впадать в панику, а действовать хладнокровно, четко и быстро

О мерах первой доврачебной помощи рассказал заместитель главврача по ГО и мобилизационной работе КГБУЗ «СМП»

Профессиональная врачебная помощь на территории Приморского края оказывается бесплатно в рамках реализации Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Но что делать человеку, если он оказался в экстренной ситуации, и до приезда врачей ему требуется еще дожить?

Заместитель главного врача по ГО и мобилизационной работе КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Олег СОРОКИН в интервью газете «Золотой Рог» дал советы по оказанию доврачебной помощи при возникновении наиболее частых несчастных случаев и рассказал о мерах, которые должны быть предприняты в отношении пострадавших.

- Олег Васильевич, что включает в себя первая доврачебная помощь?

- Первая доврачебная помощь - это целый ряд мероприятий, которые направлены на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего. До прибытия медицинских работников ее должен оказывать тот, кто находится рядом, или сам пострадавший.

Итак, первое, что нужно сделать, чтобы оказать помощь жертве несчастного случая - остановить действие опасных факторов на его организм: потушить горящую одежду, извлечь из воды, освободить от действия электрического тока, перекрыть источник термического ожога и так далее. Затем необходимо постараться максимально оценить состояние пострадавшего. В частности, определить характер травмы, чтобы понять, насколько серьезную опасность она представляет. В максимально короткое время нужно вызвать бригаду скорой медицинской помощи или, если травма незначительная, транспортировать пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Во втором случае лучше проконсультироваться с врачом по телефону, объяснив характер повреждений.

Главная цель оказания доврачебной помощи заключается в поддержании основных жизненных функций пострадавшего до прибытия медицинского персонала. При этом, ключевой принцип здесь - не навредить.

- Давайте разберемся по порядку и расскажем о первых шагах оказания доврачебной помощи в наиболее распространенных экстренных ситуациях. Какие действия нужно предпринять при возникновении у пострадавшего внешнего кровотечения?

Во-первых, главная опасность любого кровотечения – потеря большого количества крови, которое может привести к летальному исходу. Наиболее опасны артериальные кровотечения, так как при них кровь вытекает под давлением.

Во-вторых, артериальное кровотечение отличается от венозного по цвету крови и характеру истечения: венозная кровь темная и, как правило, изливается из раны плавно, тогда как артериальная - алого цвета и чаще всего бьет струей.

В любом случае, самостоятельно определить характер кровотечения для человека, не имеющего медицинского образования, затруднительно. Поэтому при любых кровотечениях алгоритм действий практически одинаков. Самое главное необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, так как счет времени может идти на минуты. Далее, до прибытия медиков, постараться оказать экстренную помощь самостоятельно. Ни в коем случае рану нельзя промывать. Это может привести к заражению. Самый простой и эффективный способ остановки кровотечения - наложить на рану давящую повязку. При отсутствии бинта можно использовать любую, желательно чистую, материю - платок, косынку и тому подобное. При наложении повязки нужно оказывать на рану достаточное усилие, «внатяг». Но стоит помнить, что слишком тугое наложение давящей повязки может быть опасно. Если кровотечение не прекращается, или вы просто не можете точно определить место поражения, накладывается жгут. Хочу сразу отметить, что это крайняя мера, потому как неправильно наложенный жгут чреват серьезными осложнениями, вплоть до паралича или гангрены конечности. В частности, жгут нельзя накладывать на голую кожу. Если нет никакой возможности наложить его на одежду, то нужно подложить под него хотя бы бинт или платок. Под жгутом следует понимать любой эластичный предмет - длинная эластичная трубка, женский чулок, закрутка из бинта, веревки или полоски ткани. Так как жгут сдавливает нервы и нарушает кровообращение в пораженной конечности, необходимо хорошо помнить главное правило: он накладывается выше раны. Если повреждена рука, независимо от того, какая часть ее травмирована, накладывать жгут необходимо от плечевого до локтевого сустава. Если повреждено само плечо - на 2-5 см выше места ранения, чтобы механическим способом прекратить доступ крови по артерии к низлежащим тканям. Та же ситуация - при травмировании ноги. Жгут накладывается между коленным и тазобедренным суставом, независимо от расположения раны. Если повреждено само бедро, то при наложении жгута нужно отступить на 3-5 см выше места ранения. Но, повторюсь, применение жгута - это крайняя мера, которая эффективна при крупных повреждениях на конечностях, позволяющая остановить кровотечение и дождаться приезда скорой помощи. При наложении жгута у потерпевшего, в отсутствии притока крови, боль пострадавшей конечности может возрастать. В этом случае советую, если визуально рана не очень серьезная, попытаться наложить давящую повязку и снять жгут. Если кровь продолжит течь, необходимо жгут восстановить. Небольшие кровотечения, как правило, тромбируются сами, минут через 3-5. В этом случае особой помощи до приезда врачей пострадавшему не требуется.

- Довольно часто люди в быту получают термические ожоги, например, кипятком или паром. Как грамотно оказать помощь пострадавшему, чтобы не навредить до приезда врачей?

- По медицинским показателям различаются 4 степени ожогов.

При первой наблюдается покраснение кожи, сопровождающееся жжением и болью. При второй степени образуются волдыри с жидкостью, которые могут лопаться. Третья степень характеризуется свертыванием белка, с поражением тканей и омертвением кожного покрова. И четвертая степень, самая тяжелая - при которой происходит глубокое поражение тканей, – кожи, подкожной жировой клетчатки, мышц, а также кости, вплоть до обугливания. В этом случае помочь могут только врачи.

При относительно легких ожогах самое главное, что нужно сделать - охладить травмированное место, поместив его под струю прохладной воды или в емкость, наполненную прохладной водой.

Ни в коем случае нельзя вскрывать отслоившийся эпидермис в виде пузырей. В ситуации ожогового поражения кожи исключено применение растительного масла, кремов или мазей. Они создают пленку на поврежденном эпидермисе, под которой могут собираться бактерии и образовываться нагноения. Накладывать на обожженную поверхность лед или снег также нельзя. Охладите место поражения и дожидайтесь прибытия медицинских работников.

- Каковы меры оказания первой помощи при обморожениях?

- Самое главное - нужно знать, что при возникновении обморожения механическое растирание поврежденного участка может серьезно повредить кожу. Если же опустить, например, отмороженные пальцы в теплую воду, отогревшиеся кончики начнут отмирать, так как доступ крови по еще замороженным сосудам будет прекращен.

В случае обморожения нужно поврежденную поверхность закутать теплой тканью, создав таким образом сухой термический эффект, согревать пострадавшего, давая ему теплое питье, и дожидаться врачей.

- Один из самых распространенных видов травм - перелом. Как помочь человеку в этом случае?

- Понятно, что любой перелом происходит при нарушении целостности кости. Переломы могут быть полными, частичными (трещины), закрытыми, когда сохраняются целыми кожные покровы, и открытыми, когда в месте перелома появляется зияющая рана, образованная обломками кости. Во всех случаях, когда есть подозрение на перелом, необходимо срочно обращаться к врачам. Главная цель доврачебной первой помощи при переломах - это обеспечение покоя травмированной области, так называемая иммобилизация - то есть, придание травмированной части тела максимальной неподвижности. При этом, ни в коем случае нельзя пытаться вправить травмированную кость самостоятельно. Это может привести к болевому шоку, а также к дополнительной травме мягких и твердых тканей. Самое эффективное средство при переломе - обездвижить пострадавшую конечность и положить на поврежденное место холод - например, охлажденное полотенце. Самостоятельно накладывать шины я не рекомендую, эта процедура при неграмотном подходе только навредит пострадавшему.

- Какой совет вы дадите людям, столкнувшимся с экстренной ситуацией?

- Главное - ни при каких обстоятельствах не впадать в панику, а действовать хладнокровно, четко и быстро. Если придерживаться простых рекомендаций по оказанию вневрачебной помощи, о которых я говорил, то в большинстве случаев помочь пострадавшему будет не так сложно, как кажется на первый взгляд.

СОВЕТ ДОКТОРА

- Любая травма связана с физической болью. Можно ли пострадавшему, в ожидании приезда медиков, облегчить мучения медикаментозными препаратами?

- К сожалению, в большинстве случаев прием обезболивающих не принесет результатов. Действие любых облегчающих боль таблеток, в том числе из группы нестероидных, начинается не ранее чем через 20-40 минут с момента приема, потому что процесс всасывания их в кровь достаточно длительный. Соответственно, врачи скорой медицинской помощи приедут раньше, чем человек почувствует облегчение от принятого средства. Только медицинский сотрудник способен купировать пострадавшему болевой синдром специальными препаратами, которые вводятся при помощи внутривенной или внутримышечной инъекции.

На фото: Доктор Сорокин: Самостоятельно накладывать шины при переломах я не рекомендую, эта процедура при неграмотном подходе только навредит пострадавшему.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



