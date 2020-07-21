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"Масочные" рейды проходят ежедневно
Административные комиссии, призванные выявлять нарушителей требований режима повышенной готовности, сформированы во всех муниципалитетах края и осуществляют проверку действующих организаций торговли, общественных мест. Особое внимание комиссии уделяют местам массового скопления людей - это скверы, парки и другие места отдыха.
Как отмечают специалисты городской администрации, основная цель таких мероприятий - провести с горожанами разъяснительную работу по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер. Отдыхающим рассказали о важности использования средств индивидуальной защиты и соблюдения простых правил профилактики.
В частности, профилактические рейды по соблюдению масочного режима продолжаются и во Владивостоке. Очередной прошел на набережной Спортивной гавани и пляже «Юбилейный». Совместно с сотрудниками Росгвардии специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района проверили летние кафе и террасы, а также торговые объекты. Руководству и персоналу вручили информирующие памятки и еще раз напомнили, что необходимо в обязательном порядке носить маски и перчатки, проводить санитарную обработку помещений.
«Профилактические рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима проходят ежедневно и во всех районах Владивостока. Администрация города просит горожан соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, носить маски и другие средства индивидуальной защиты. Это поможет сохранить здоровье вам и вашим близким», - сказал инспектор Елена ВАЛЕЕВА.
Поскольку в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, жителей региона просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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