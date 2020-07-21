За обществом присмотрят общественники

Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, работа административных комиссий в Приморье не прекращается. Наоборот, по поручению главы региона, ее нужно усиливать, чтобы не допустить возникновения новых очагов COVID-19.

«Несмотря на то, что мы снимаем некоторые ограничительные мероприятия, должен быть усилен контроль административных комиссий, правоохранительных органов за соблюдением санитарно-эпидемиологической обстановки во всех сферах. Чтобы те, кто нарушает режим, будь то организация или гражданин, были привлечены к ответственности. Иначе пренебрежение простыми правилами безопасности приведет к новым вспышкам заболевания и возращению к предыдущим этапам действующего режима ограничений», - заявил на заседании регионального оперативного штаба губернатора Олег КОЖЕМЯКО 15 июля.

Для реализации поручения губернатора будет увеличено число административных комиссий, расширен их состав. Такие комиссии, призванные вести разъяснительную работу и выявлять нарушителей требований режима повышенной готовности, сформированы во всех муниципалитетах края. Они осуществляют проверку действующих организаций торговли, общественных мест, напоминают жителям о необходимости применения средств индивидуальной защиты.

На злостных нарушителей составляют протоколы, передают на рассмотрение в суд. В зависимости от степени нарушения нарушителей ждет административное наказание в виде предупреждения или штрафа от 1 до 30 тысяч рублей.

К данной работе было предложено привлечь и общественных наблюдателей. Первыми подключились «народные контролеры» за нацпроектами из 10 крупных муниципалитетов: Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем, Арсеньев, Спасск-Дальний, Лазовский округ, Шкотовский, Пожарский и Яковлевский районы.

Также все те неравнодушные жители региона, которые зафиксировали нарушения в работающих сегодня организациях, на открытых верандах кафе и ресторанов, в салонах красоты и других местах скопления людей, могут сообщить об этом в официальном аккаунте правительства края в социальной сети Instagram. Данные передают в административные комиссии, которые, в свою очередь, реагируют на сигналы граждан.

Напоминаем, что жителей Приморья по-прежнему просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.

На фото: Комиссии, которые отлавливали несознательных граждан и контролировали выполнение соответствующих мер бизнесом в период самоизоляции весной (на фото), своей работы не прекращали…

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