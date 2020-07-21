Приморье вступило во второй этап снятия ограничений

Эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, организовать уличную торговлю.

Об этом доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ на заседании регионального оперативного штаба 14 июля под председательством губернатора края Олега КОЖЕМЯКО. «Однако соблюдение санитарных норм остается непреложным требованием, все мероприятия по пресечению нарушений обязательно должны быть продолжены», - обозначила главный санитарный врач края.

Олег Кожемяко подчеркнул, что, несмотря на снятие ряда ограничений, контроль за соблюдением сантребований должен быть усилен, при этом особое внимание уделят базам отдыха, общественным местам, рынкам. «Сейчас начнется рыночная торговля, поэтому за каждым таким местом нужно закрепить ответственных, установить камеры наблюдения. Также следует сосредоточить силы на местах отдыха людей, в первую очередь это Хасанский район. Если данная работа не будет выстроена правильно, мы получим новые вспышки заболеваний и вернемся на уровень апреля-мая, когда половина экономики края заморозилась, а это недопустимо», - заявил губернатор.

Глава региона назвал недостаточной работу административных комиссий и потребовал увеличить их количественный состав. Олег Кожемяко озвучил, что за сутки по итогам проведения рейдовых мероприятий составлено 93 протокола об административных правонарушениях, в суды направлено 63 протокола, рассмотрено 29 дел, по пяти назначено наказание в виде штрафа.

Напомним, что в Приморье действует режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и при необходимости перчаток, соблюдение «социальной дистанции» минимум 1,5 метра при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

Юрий РОГОВ, фото автора.