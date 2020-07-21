Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье вступило во второй этап снятия ограничений
Эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, организовать уличную торговлю.
Об этом доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ на заседании регионального оперативного штаба 14 июля под председательством губернатора края Олега КОЖЕМЯКО. «Однако соблюдение санитарных норм остается непреложным требованием, все мероприятия по пресечению нарушений обязательно должны быть продолжены», - обозначила главный санитарный врач края.
Олег Кожемяко подчеркнул, что, несмотря на снятие ряда ограничений, контроль за соблюдением сантребований должен быть усилен, при этом особое внимание уделят базам отдыха, общественным местам, рынкам. «Сейчас начнется рыночная торговля, поэтому за каждым таким местом нужно закрепить ответственных, установить камеры наблюдения. Также следует сосредоточить силы на местах отдыха людей, в первую очередь это Хасанский район. Если данная работа не будет выстроена правильно, мы получим новые вспышки заболеваний и вернемся на уровень апреля-мая, когда половина экономики края заморозилась, а это недопустимо», - заявил губернатор.
Глава региона назвал недостаточной работу административных комиссий и потребовал увеличить их количественный состав. Олег Кожемяко озвучил, что за сутки по итогам проведения рейдовых мероприятий составлено 93 протокола об административных правонарушениях, в суды направлено 63 протокола, рассмотрено 29 дел, по пяти назначено наказание в виде штрафа.
Напомним, что в Приморье действует режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и при необходимости перчаток, соблюдение «социальной дистанции» минимум 1,5 метра при посещении магазинов, парков и других общественных мест.
Юрий РОГОВ, фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Использование кондиционеров в пандемию приводит к негативным последствиям
- За обществом присмотрят общественники
- Наперегонки с COVID-19
- Приморье вступило во второй этап снятия ограничений
- Детские летние лагеря открывают свои двери
- COVID-19 косит арсеньевцев
- 113 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Хабаровском крае за сутки
- COVID-19: В Приморье среднесуточное число заболевших за неделю выросло почти в два раза
- В Приморском крае лабораторно подтверждено еще 88 новых случаев коронавируса
- COVID-19 проник на одно из крупнейших предприятий Приморья
Новости раздела
- Использование кондиционеров в пандемию приводит к негативным последствиям
- "Масочные" рейды проходят ежедневно
- За обществом присмотрят общественники
- Наперегонки с COVID-19
- Приморье вступило во второй этап снятия ограничений
- Детские летние лагеря открывают свои двери
- Покупайте, вас снимают!
- COVID-19 косит арсеньевцев
- 113 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Хабаровском крае за сутки
- COVID-19: В Приморье среднесуточное число заболевших за неделю выросло почти в два раза
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- COVID-19 проник на одно из крупнейших предприятий Приморья
- В море и на берегу
- Константин Шестаков: "Я буду отдыхать в Приморье"
- Проверку гостиниц и баз отдыха необходимо ускорить
- COVID - по батюшке и по матушке
- Известного банкира из Приморья забрали в Санкт-Петербург
- Хабаровский край поддержит пчеловодство
- Приморцы поддерживают действия силовиков в отношении "дела Фургала"
- Горячий сезон "охоты" на бурые водоросли начал резидент Свободного порта в Хабаровском крае
- Власти уже не знают, чем еще завлечь большие деньги на остров Русский