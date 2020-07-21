Детские летние лагеря открывают свои двери

Летняя оздоровительная кампания стартует в Приморье после снятия ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией COVID-19. Почти 1,5 тысячи приморских ребят смогут отдохнуть в них бесплатно.

Как сообщила министр образования Приморья Наталья БОНДАРЕНКО, приступить к работе смогут только те учреждения, которые своевременно прошли все проверки и получили необходимое санитарно-

эпидемиологическое заключение. В крае готовы приступить к работе 542 организации, в которых смогут в целом отдохнуть до 23 тысяч детей.

Родителям, имеющим скромный достаток, сложно самостоятельно организовать отдых ребенка, без серьезной нагрузки на семейный бюджет. Поэтому, как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, бесплатно отдохнуть в загородных лагерях в июле-августе смогут дети из семей, стоящих на учете в органах социальной защиты. Планируется, что первые в этом году смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стартуют в июле. Подростки смогут отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Наши Гости-3» в Партизанском районе, в лагере «Горный» в Спасском районе. Подопечных социальной защиты примут также лагерь «Мечта» в поселке Кировский и детский лагерь «Дружба» в Дальнегорске.

Обычно летние смены начинаются с первых дней лета, однако в этом году оздоровительная кампания стартует не раньше 15 июля. Все лагеря, с которыми заключены госконтракты, имеют необходимые санэпидзаключения и готовы принять детей на традиционные смены по 21 дню и по 14 дней, сообщили специалисты краевого минтруда.

Специализированные реабилитационные смены оздоровительной направленности в эти дни проходят и в социально-реабилитационных центрах Приморья. Сегодня здесь отдыхают более 300 детей и подростков.

По словам министра труда и социальной политики Светланы КРАСИЦКОЙ, особое внимание в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции будет уделено обеспечению безопасности школьников. «Все необходимые меры предосторожности будут соблюдены, в том числе ежедневная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств, дезинфекция и обеззараживание воздуха, проверка и ежедневный контроль температуры детей и сотрудников лагерей», – уточняет глава ведомства.

Досье "Золотого Рога": В бюджете Приморского края предусмотрено 78,6 миллиона рублей на приобретение путевок для отдыха и оздоровления 4 922 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 30 миллионов рублей – для отдельных категорий детей и подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении – речь идет о 1 300 ребятах. Кроме того, существенную финансовую помощь семьи с детьми могут получить в рамках национального проекта «Демография», который реализуется в Приморском крае по Указу Президента РФ Владимира ПУТИНА.

Напомним, в Приморье, несмотря на снятие некоторых ограничений, продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителей края просят сохранять режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, максимально оставаться в режиме удаленной работы. Также рекомендуется не собираться большими группами, соблюдать масочный режим, «социальную дистанцию» - 1,5 метра и носить защитные перчатки, если это необходимо.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.







