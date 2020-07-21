Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Детские летние лагеря открывают свои двери
Летняя оздоровительная кампания стартует в Приморье после снятия ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией COVID-19. Почти 1,5 тысячи приморских ребят смогут отдохнуть в них бесплатно.
Как сообщила министр образования Приморья Наталья БОНДАРЕНКО, приступить к работе смогут только те учреждения, которые своевременно прошли все проверки и получили необходимое санитарно-
эпидемиологическое заключение. В крае готовы приступить к работе 542 организации, в которых смогут в целом отдохнуть до 23 тысяч детей.
Родителям, имеющим скромный достаток, сложно самостоятельно организовать отдых ребенка, без серьезной нагрузки на семейный бюджет. Поэтому, как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, бесплатно отдохнуть в загородных лагерях в июле-августе смогут дети из семей, стоящих на учете в органах социальной защиты. Планируется, что первые в этом году смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стартуют в июле. Подростки смогут отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Наши Гости-3» в Партизанском районе, в лагере «Горный» в Спасском районе. Подопечных социальной защиты примут также лагерь «Мечта» в поселке Кировский и детский лагерь «Дружба» в Дальнегорске.
Обычно летние смены начинаются с первых дней лета, однако в этом году оздоровительная кампания стартует не раньше 15 июля. Все лагеря, с которыми заключены госконтракты, имеют необходимые санэпидзаключения и готовы принять детей на традиционные смены по 21 дню и по 14 дней, сообщили специалисты краевого минтруда.
Специализированные реабилитационные смены оздоровительной направленности в эти дни проходят и в социально-реабилитационных центрах Приморья. Сегодня здесь отдыхают более 300 детей и подростков.
По словам министра труда и социальной политики Светланы КРАСИЦКОЙ, особое внимание в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции будет уделено обеспечению безопасности школьников. «Все необходимые меры предосторожности будут соблюдены, в том числе ежедневная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств, дезинфекция и обеззараживание воздуха, проверка и ежедневный контроль температуры детей и сотрудников лагерей», – уточняет глава ведомства.
Досье "Золотого Рога": В бюджете Приморского края предусмотрено 78,6 миллиона рублей на приобретение путевок для отдыха и оздоровления 4 922 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 30 миллионов рублей – для отдельных категорий детей и подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении – речь идет о 1 300 ребятах. Кроме того, существенную финансовую помощь семьи с детьми могут получить в рамках национального проекта «Демография», который реализуется в Приморском крае по Указу Президента РФ Владимира ПУТИНА.
Напомним, в Приморье, несмотря на снятие некоторых ограничений, продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителей края просят сохранять режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, максимально оставаться в режиме удаленной работы. Также рекомендуется не собираться большими группами, соблюдать масочный режим, «социальную дистанцию» - 1,5 метра и носить защитные перчатки, если это необходимо.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Использование кондиционеров в пандемию приводит к негативным последствиям
- За обществом присмотрят общественники
- Наперегонки с COVID-19
- Приморье вступило во второй этап снятия ограничений
- Детские летние лагеря открывают свои двери
- COVID-19 косит арсеньевцев
- 113 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Хабаровском крае за сутки
- COVID-19: В Приморье среднесуточное число заболевших за неделю выросло почти в два раза
- В Приморском крае лабораторно подтверждено еще 88 новых случаев коронавируса
- COVID-19 проник на одно из крупнейших предприятий Приморья
Новости раздела
- Использование кондиционеров в пандемию приводит к негативным последствиям
- "Масочные" рейды проходят ежедневно
- За обществом присмотрят общественники
- Наперегонки с COVID-19
- Приморье вступило во второй этап снятия ограничений
- Детские летние лагеря открывают свои двери
- Покупайте, вас снимают!
- COVID-19 косит арсеньевцев
- 113 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Хабаровском крае за сутки
- COVID-19: В Приморье среднесуточное число заболевших за неделю выросло почти в два раза
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- COVID-19 проник на одно из крупнейших предприятий Приморья
- В море и на берегу
- Константин Шестаков: "Я буду отдыхать в Приморье"
- Проверку гостиниц и баз отдыха необходимо ускорить
- COVID - по батюшке и по матушке
- Известного банкира из Приморья забрали в Санкт-Петербург
- Хабаровский край поддержит пчеловодство
- Приморцы поддерживают действия силовиков в отношении "дела Фургала"
- Горячий сезон "охоты" на бурые водоросли начал резидент Свободного порта в Хабаровском крае
- Власти уже не знают, чем еще завлечь большие деньги на остров Русский