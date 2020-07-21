Покупайте, вас снимают!

Эпидемиологическая обстановка в Приморском крае позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию и уличную торговлю

Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, организовать уличную торговлю.

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО неоднократно подчеркивал, что, несмотря на снятие ряда ограничений, контроль за соблюдением сантребований должен быть усилен, при этом особое внимание уделят базам отдыха, общественным местам, рынкам.

Послабление с ужесточением...

«Сейчас начнется рыночная торговля, поэтому за каждым таким местом нужно закрепить ответственных, установить камеры наблюдения. Также следует сосредоточить силы на местах отдыха людей, в первую очередь это Хасанский район. Если данная работа не будет выстроена правильно, мы получим новые вспышки заболеваний и вернемся на уровень апреля-мая, когда половина экономики края заморозилась, а это недопустимо», – заявил губернатор. Жителей призывают максимально внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и соблюдать меры предосторожности: ношение масок в местах скопления людей, перчаток, если нужно - «социальная дистанция».

Так, на выходных возобновили работу сельскохозяйственные ярмарки. Однако санитарные меры при этом ужесточаются. Продавцы обязательно должны быть в масках и перчатках, через каждый два часа обрабатывать торговое место дезинфицирующими средствами. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований будут осуществлять административные комиссии. К слову, глава региона назвал недостаточной работу административных комиссий и потребовал увеличить их количественный состав.

В этой связи в Приморском крае усиливают контроль за соблюдением масочного режима и «социальной дистанции». Для этого ряд предприятий, получивших разрешение оказывать свои услуги в период действия режима повышенной готовности, будет круглосуточно находиться под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. В случае если будет обнаружено нарушение санитарных правил, организацию ожидают штрафные санкции вплоть до запрета оказывать услуги.

...вплоть до запрета деятельности

По информации министерства цифрового развития и связи Приморского края, наблюдение за местами скопления людей уже ведется во всех крупных городах региона.

«Камеры установлены на территории предприятий сфер услуг и торговли, в том числе в торговых центрах и фитнес-клубах. Под наблюдением находятся и общественные пространства: скверы, площади, остановки общественного транспорта, спортивные площадки, стадионы, образовательные учреждения и так далее», – уточнили в минцифры.

Сейчас ведется работа по организации видеонаблюдения за рынками и ярмарками. На данный момент камеры установлены на территории 10 подобных общественных зон, однако уже в ближайшее время их охват увеличится более чем в 6 раз.

«Был составлен подробный реестр рынков и ярмарок муниципалитетов Приморского края, в котором были отражены необходимые условия для подключения объектов к системе видеонаблюдения. Данные уже направлены подрядчикам, ожидаем, что камеры будут установлены уже на следующей неделе», – заявил заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Константин Волошин.

Наблюдение ведется в автоматическом режиме – камеры оборудованы интеллектуальной системой распознавания лиц и реагируют на отсутствие масок или значительные скопления людей. В случае обнаружения нарушения санитарного режима информация направляется в центр обработки данных ГОЧС, где ее обрабатывают операторы системы «112». Последние отправляют данные в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, принимают решение о назначении штрафов или иных мер административного воздействия. В случае с торговыми точками и фитнес-клубами за повторяющиеся нарушения предусмотрено наказание в виде запрета на оказание услуг.

При этом в процессе передачи изображения никаких угроз персональным данным не возникает – все загружаемые фото и видео имеют уникальный цифровой идентификатор в системе «112».

Жителей Приморского края все еще просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.

На фото: За нарушением все еще сохраняющихся в регионе ограничительных мер присмотрят в оба глаза.

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