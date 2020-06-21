www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.57 р. 100 JPY: 65.05 р.
EUR: 78 р. 10 CNY: 98.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

"Спасибо вам за бескорыстие и гуманность…"

21 Июня 2020, 09:36 | Приморье

Губернатор Приморского края поздравил медиков с профессиональным праздником

Уважаемые работники сферы здравоохранения – врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, водители скорой помощи! Уважаемые ветераны медицинской отрасли!

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Сегодня в сфере здравоохранения Приморья трудятся более 30 тысяч человек. В эти непростые для всего мира дни работа каждого из вас oсoбeннo aктуaльнa и вaжнa для приморцев. Спасибо вам за бескорыстие и гуманность, за готовность всегда прийти на помощь.

Со своей стороны власти края делают все, чтобы облегчить ваш труд, сделать профессию врача более престижной. Даже за небольшой срок – в отрасли сделано немало. Нам удалось расширить спектр оказываемых медицинских услуг, появились новые возможности – больше тысячи единиц оборудования поставлены во все медицинские учреждения края, закуплен новый санитарный транспорт. Мы делаем ставку на то, чтобы медицинская помощь была доступна для пациентов, а условия  пребывания в медучреждениях были комфортными для вас и ваших подопечных.

Впервые в прошлом году для медицинских работников Приморья появились новые виды поддержки на краевом уровне. Мы вместе наблюдаем плоды наших общих усилий: прирост кадров в отрасли.

В этот замечательный день хочется выразить уважение и признательность каждому из вас. Тем, кто посвятил свою жизнь служению здоровью человека. От всей души желаю вам счастья, высоких профессиональных достижений, поддержки и понимания коллег!

Губернатор Приморского края О.Н. КОЖЕМЯКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: коронавирус  день медицинского работника  губернатор  covid  карантин  праздник  медик 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]