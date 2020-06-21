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"Спасибо вам за бескорыстие и гуманность…"
Губернатор Приморского края поздравил медиков с профессиональным праздником
Уважаемые работники сферы здравоохранения – врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, водители скорой помощи! Уважаемые ветераны медицинской отрасли!
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Сегодня в сфере здравоохранения Приморья трудятся более 30 тысяч человек. В эти непростые для всего мира дни работа каждого из вас oсoбeннo aктуaльнa и вaжнa для приморцев. Спасибо вам за бескорыстие и гуманность, за готовность всегда прийти на помощь.
Со своей стороны власти края делают все, чтобы облегчить ваш труд, сделать профессию врача более престижной. Даже за небольшой срок – в отрасли сделано немало. Нам удалось расширить спектр оказываемых медицинских услуг, появились новые возможности – больше тысячи единиц оборудования поставлены во все медицинские учреждения края, закуплен новый санитарный транспорт. Мы делаем ставку на то, чтобы медицинская помощь была доступна для пациентов, а условия пребывания в медучреждениях были комфортными для вас и ваших подопечных.
Впервые в прошлом году для медицинских работников Приморья появились новые виды поддержки на краевом уровне. Мы вместе наблюдаем плоды наших общих усилий: прирост кадров в отрасли.
В этот замечательный день хочется выразить уважение и признательность каждому из вас. Тем, кто посвятил свою жизнь служению здоровью человека. От всей души желаю вам счастья, высоких профессиональных достижений, поддержки и понимания коллег!
Губернатор Приморского края О.Н. КОЖЕМЯКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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