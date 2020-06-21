"Мы работаем ради вас"

В свой праздник медики России надеются на выздоровление не только пациентов, но и всей системы здравоохранения

В России 21 июня отмечается День медицинского работника. Эти бойцы невидимого фронта сейчас, как никогда, нуждаются хоть в небольшом, но празднике, который многие, конечно же, проведут не в семейном кругу, а в кругу коллег, на рабочих местах. Только в Приморье в сфере здравоохранения сейчас трудится 31 тысяча человек, в том числе более 6 тысяч врачей и 12 тысяч представителей среднего медперсонала.

Редакция Издательской компании «Золотой Рог» спешит поздравить всех тех, кто клялся «исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека» и кто держит эту клятву, с профессиональным праздником, и пожелать здоровья, счастья и долголетия!

К нам присоединился и известный в крае доктор, главврач Хасанской ЦРБ Евгений МАХИНЯ: «В этот праздник, прославляющий одну из самых важных профессий всех времен, медицинским работникам Приморского края, связавшим свою судьбу с благородной и важнейшей задачей, желаю беречь и восстанавливать здоровье человека, а также всем работникам, кто выполняет вспомогательные функции (сторожа, повара, водители и прочие), я искренне желаю самим обладать крепким здоровьем, достойным для подражания, и абсолютным чувством радости от каждого прожитого дня! Пусть наш совместный труд только укрепляет ощущение полноты жизни людей!»

Накануне губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО поздравил с профессиональным праздником медицинских работников края. «Миссия медицинских работников сегодня, в период пандемии кopoнaвиpусa, – не только ответственная, но и опасная. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что пандемия COVID-19 беспрецедентно тяжелым бременем легла на системы здравоохранения, на медицинских работников и на все наше общество в целом. Каждый из вас принимает участие в борьбе с коронавирусом, вкладывая в нее весь свой опыт и профессионализм, свои самые лучшие личные качества и решимость. Многие работают без выходных, буквально живут на работе. Спасибо за ваше бескорыстие и гуманность!» – обратился к собравшимся на торжественной церемонии глава региона.

Медицинским сотрудникам из Владивостокского и Уссурийского городских округов, Октябрьского и Хорольского муниципальных округов, а также Хасанского района вручили Почетные грамоты губернатора Приморского края за многолетнюю добросовестную работу, профессиональные достижения и заслуги в области развития здравоохранения.

На передовой

И именно врачи знают лучше всех: праздник – праздником, а борьбу с коронавирусом никто не отменял. «Мы работаем ради вас. Оставайтесь дома ради нас», – говорят врачи, продолжая свою нелегкую борьбу с COVID-19. Сегодня медработники вынуждены находиться на рабочем месте сутками в полной экипировке. Многочасовые смены, синяки от масок и разлука с родными – такой ценой обходятся медикам непростые рабочие будни в период пандемии. Нагрузка на медиков сейчас действительно увеличилась в разы. На передовой борьбы с коронавирусом стоят и врачи первичного звена, скорой помощи и поликлиник, которые в этой ситуации работают с людьми и в медучреждениях, и на дому.

Правительство России в свою очередь не осталось в стороне и ввело специальные доплаты медработникам. В Приморье медицинские работники, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, получили все положенные им федеральные выплаты. Общая сумма средств, направленная медикам края, составила 205,3 миллиона рублей.

Как сообщили в региональном минздраве, выплаты медикам, работающим с пациентами COVID+, начисляются по двум Постановлениям Правительства РФ – №415 и №484. «Всего с апреля по 19 мая в качестве стимулирующих мер медицинским работникам Приморья из федеральных средств направлено 205,3 миллиона рублей. По первому постановлению стимулирующие получили 3287 человек, еще 1109 – вошли в число получателей выплаты в рамках 484-го», – сообщала начальник отдела госгарантий, медицинского страхования, заработной платы и охраны труда минздрава Лариса АБАШИНА.

Выплаты из регионального бюджета получили также медработники, которые взаимодействуют с пациентами с подозрением на заражение COVID-19 и с внебольничными пневмониями. И выплаты продолжаются.

По полным программам

В рамках привлечения новых кадров в медицину в Приморском крае работают несколько программ: «Земский доктор», «Земский фельдшер», и дополнительные меры поддержки, введенные губернатором. Также проводится масштабная работа по выстраиванию эффективных связей между выпускниками медицинских учебных заведений и лечебно-профилактическими учреждениями региона.

Кадровый вопрос остается на сегодняшний день одним из самых приоритетных в приморском здравоохранении. Не зря он является одним из восьми федеральных национальных проектов. Ситуация в Приморье довольно сложная. Здесь необходимо принимать ряд кардинальных мер. Губернатором Приморского края инициированы и приняты изменения в краевой закон, где установлены пять мер социальной поддержки. Для этого в Приморском крае был разработан социальный пакет для медицинских работников. С 1 января 2019 по 31 декабря 2024 года сотрудникам региональных учреждений здравоохранения Приморского края полагаются:

- единовременная денежная выплата («подъемные») – от 500 до 700 тыс. рублей в зависимости от района, врачам-специалистам при трудоустройстве на вакантные должности в амбулаторное звено медицинских организаций, 300 тыс. рублей – фельдшерам при трудоустройстве в ФАПы и на станции скорой помощи, 200 тыс. рублей – медицинским сестрам при первичном трудоустройстве в амбулаторное звено медицинских организаций;

- компенсация оплаты ЖКХ: 100% – на селе, 1535 рублей – в городах в домах с центральным отоплением, 535 рублей – в городах в домах без центрального отопления;

- 100%-ная компенсация расходов за наем жилого помещения, но не более 20 тыс. рублей в месяц – врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу в течение пяти лет работы в медицинской организации;

- ежемесячные выплаты – 10 тыс. рублей молодым врачам-специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации в течение одного года после окончания обучения в вузе, до достижения пятилетнего стажа непрерывной работы по специальности, 10 тыс. рублей – дополнительно всем врачам-специалистам в районах, приравненных к Крайнему Северу;

Работники амбулаторно-поликлинического звена будут получать по 3 тыс. рублей за каждый «впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях (I и II)». Выявление должен подтвердить врач-онколог по месту жительства или в краевом онкодиспансере.

Сегодня врач, трудоустроенный в первичное звено, может получить и федеральный миллион рублей, и 600 тыс. из регионального бюджета по 391-му закону о мерах социальной поддержки медиков.

«Ни в одном субъекте РФ таких мер социальной поддержки медиков, как сегодня в Приморье, я не видел. Еще рано подводить итоги, но программа уже работает, и успехи ее реализации мы уже наблюдаем в своем учреждении», - говорит глава Хасанской ЦРБ Евгений Махиня.

Эти программы уже дают свои результаты. Впервые за последние пять лет приток специалистов в отрасль превысил существующий отток – количество врачей увеличилось на 92 человека, среднего медперсонала – на 211.

Одной из мер по решению кадрового дефицита в регионах стало увеличение так называемых «целевиков» в медицинских вузах. Каждый специалист, отучившийся по условиям целевого набора, должен будет отработать не менее пяти лет в том медицинском учреждении, с которым он заключил договор.

С учетом недостатков

Но не все еще гладко в «медицинском королевстве». Эпидемия коронавируса высветила много проблем в этой сфере. «Самый главный урок эпидемии - надо перестраивать систему здравоохранения. Мы должны быть готовы к серьезным катастрофам. Мы должны быть готовы ко всем, - считает один из самых известных докторов, президент Национальной медицинской палаты Леонид РОШАЛЬ. - Убежден, что организацией здравоохранения не должны руководить и заниматься специалисты министерства финансов и экономисты. Мы, врачи, должны представить им истинную потребность в ресурсах для оказания медицинской помощи в различных ситуациях, включая и чрезвычайные. А их дело - профинансировать все. Я думаю, как раз на основании приобретенного опыта и должно строиться наше здравоохранение будущего. С учетом тех недостатков, которые мы увидели при этой пандемии. Здравоохранение должно стать самодостаточным в любой точке страны».

Здесь как никогда актуальными становятся предложенные к голосованию «медицинские» поправки в Конституцию РФ. О ключевых преобразованиях в здравоохранении доктор Рошаль рассказал «РГ» очень подробно. Они направлены на то, чтобы каждый гражданин России, вне зависимости от того, в какой части страны он живет - в маленьком или большом городе, в селе - получил качественную и доступную медицинскую помощь. Поправки в 71-ю статью устанавливают единые правовые основы системы здравоохранения, чего не было прежде. Это создание единой для всей страны вертикальной структуры управления здравоохранением. В 72-ю статью, которая посвящена совместному ведению РФ и субъектов, вносится положение по обеспечению доступной и качественной медпомощью, сохранению и укреплению общественного здоровья и, что важно, созданию условий по ведению здорового образа жизни и формированию ответственного отношения граждан к своему здоровью. Третья поправка Национальной медицинской палаты предложена в 114-ю статью Конституции, которая посвящена полномочиям правительства России, в том числе в сфере здравоохранения.

«Мы предложили сделать акцент на осуществление правительством не просто единой государственной политики в области культуры, науки, образования и здравоохранения, а социальной государственной политики. И наконец, важная поправка относится к органам местного самоуправления, в которой указано, что они должны отвечать за доступность медицинской помощи», - рассказывает Леонид Рошаль.

Выразить свою волю о закреплении этих и других постулатов в Конституции РФ приморцы смогут, как и все жители России, с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Напомним, однако, несмотря на смягчения режима повышенной готовности, как отмечал ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко, масочный режим, социальное дистанцирование и регулярная дезинфекция общественных мест сохранятся в крае до полного исчезновения коронавирусной инфекции. Поэтому соблюдать все возможные меры безопасности должны все участники плебесцита.

Фото ГУЗ Узловская районная больница, правительства Приморского края.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.