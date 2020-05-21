Более 102 миллионов направят на доплату сотрудникам соцучреждений в Приморье

Дополнительную материальную поддержку за работу в период эпидемии коронавируса получат более 1580 работников стационарных учреждений социального обслуживания Приморского края. О необходимости такой выплаты заявил Президент России Владимир Путин на совещании 11 мая.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, федеральную выплату получат работники 26 учреждений соцобслуживания, среди них девять детских реабилитационных центров и 17 домов-интернатов для взрослых и инвалидов.

«Такие социальные учреждения поэтапно перешли на работу в закрытом круглосуточном режиме с 1 мая. Периодичность смены работников – не чаще, чем один раз в две недели», – комментируют в ведомстве.

Размер дополнительных выплат составит:

– для врачей в социальных учреждениях – 40 тысяч рублей за двухнедельную смену и 60 тысяч, если они непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом;

– для педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей, если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей;

– для младшего медицинского персонала – 15 и 20 тысяч рублей;

– для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее о введении федеральных доплат работникам учреждений социального обслуживания Владимира Путина просили на встрече с участниками акции взаимопомощи #МыВместе.

«Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату», – обозначил глава государства.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.