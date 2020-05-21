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Число заболевших коронавирусом в Приморье составляет почти 1,5 тысячи человек
Пятая часть из них – люди старшего поколения
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморье составляет почти 1,5 тысячи человек.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки в крае заболевание подтвердилось еще у 49 человек.
«С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморском крае – 1495 человек. Пятую часть из них составляют люди старшего поколения, 313 человек. Важно продолжать соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры – носить маску, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, пользоваться дезинфицирующими средствами, для того, чтобы выправить эпидобстановку в регионе», – уточняют в штабе.
Отмечено также, что за минувшие сутки 27 приморцев смогли успешно справиться с болезнью и были выписаны домой.
«Итого на сегодняшний день число выздоровевших – 514 человек», – сообщили в ведомстве.
В министерстве здравоохранения Приморья напоминают, что важно оперативно вызывать представителя поликлиники в случае, если вы чувствуете недомогание, а также имеете схожие симптомы с ОРВИ или гриппом.
«Ни в коем случае не занимайтесь самолечением», – подчеркивают в минздраве.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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