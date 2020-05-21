www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 72.34 р. 100 JPY: 67.17 р.
EUR: 79.18 р. 10 CNY: 10.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

Число заболевших коронавирусом в Приморье составляет почти 1,5 тысячи человек

21 Мая 2020, 13:44 | Приморье

Пятая часть из них – люди старшего поколения

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморье составляет почти 1,5 тысячи человек.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки в крае заболевание подтвердилось еще у 49 человек.

«С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморском крае – 1495 человек. Пятую часть из них составляют люди старшего поколения, 313 человек. Важно продолжать соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры – носить маску, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, пользоваться дезинфицирующими средствами, для того, чтобы выправить эпидобстановку в регионе», – уточняют в штабе.

Отмечено также, что за минувшие сутки 27 приморцев смогли успешно справиться с болезнью и были выписаны домой.

«Итого на сегодняшний день число выздоровевших – 514 человек», – сообщили в ведомстве.

В министерстве здравоохранения Приморья напоминают, что важно оперативно вызывать представителя поликлиники в случае, если вы чувствуете недомогание, а также имеете схожие симптомы с ОРВИ или гриппом.

«Ни в коем случае не занимайтесь самолечением», – подчеркивают в минздраве.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

 

Автор:
Теги:



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]