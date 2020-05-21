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Приморье получит дополнительно почти 6,5 тысяч защитных костюмов для медиков
Федеральный центр продолжает оказывать поддержку регионам Дальнего Востока в борьбе с коронавирусом. Приморский край получил очередную партию средств индивидуальной защиты для врачей. Данный вопрос обсудили на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева во вторник, 19 мая.
В частности, обсуждался вопрос обеспеченности дальневосточных субъектов медицинскими средствами и оборудованием. 18 мая в регион прибыла очередная партия защитных костюмов – 26,6 тысячи штук.
«Часть амуниции, 6,4 тысячи костюмов, будет передана врачам Приморья», – уточнили в оперштабе края.
Отметим, что Минпромторг России уже поставил в ДФО более 41 тысячи защитных костюмов, 19 тысяч защитных очков, почти 125 тысяч респираторов, 6,4 миллиона масок, 65 аппаратов ИВЛ. Ожидаются дополнительные поставки.
По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минздраву России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме и при нехватке обеспечить формирование запаса лекарств в нужном объеме.
«Важнейший вопрос связан с предоставлением помощи людям. Первое – мы обязаны помогать врачам, чья работа связана с рисками для здоровья и жизнью. Довести до них весь объем предусмотренных выплат. Регионы должны проработать все вопросы по выплатам врачам с Минздравом РФ», – обозначил вице-премьер.
Напомним, с апреля по 19 мая в качестве стимулирующих мер медицинским работникам Приморья из федеральных средств направлено 205,3 миллиона рублей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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