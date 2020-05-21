www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 72.34 р. 100 JPY: 67.17 р.
EUR: 79.18 р. 10 CNY: 10.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

Приморье получит дополнительно почти 6,5 тысяч защитных костюмов для медиков

21 Мая 2020, 08:40 | Приморье

Федеральный центр продолжает оказывать поддержку регионам Дальнего Востока в борьбе с коронавирусом. Приморский край получил очередную партию средств индивидуальной защиты для врачей. Данный вопрос обсудили на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева во вторник, 19 мая. 

В частности, обсуждался вопрос обеспеченности дальневосточных субъектов медицинскими средствами и оборудованием. 18 мая в регион прибыла очередная партия защитных костюмов – 26,6 тысячи штук.

«Часть амуниции, 6,4 тысячи костюмов, будет передана врачам Приморья», – уточнили в оперштабе края.

Отметим, что Минпромторг России уже поставил в ДФО более 41 тысячи защитных костюмов, 19 тысяч защитных очков, почти 125 тысяч респираторов, 6,4 миллиона масок, 65 аппаратов ИВЛ. Ожидаются дополнительные поставки.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минздраву России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме и при нехватке обеспечить формирование запаса лекарств в нужном объеме.

«Важнейший вопрос связан с предоставлением помощи людям. Первое – мы обязаны помогать врачам, чья работа связана с рисками для здоровья и жизнью. Довести до них весь объем предусмотренных выплат. Регионы должны проработать все вопросы по выплатам врачам с Минздравом РФ», – обозначил вице-премьер.

Напомним, с апреля по 19 мая в качестве стимулирующих мер медицинским работникам Приморья из федеральных средств направлено 205,3 миллиона рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

Автор:
Теги: коронавирус  Трутнев 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]