Четверо жителей Приморья справились с коронавирусом

Во вторник, 21 апреля, из инфекционного госпиталя во Владивостоке выписаны еще четыре пациента, победившие коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число выздоровевших в Приморье составляет 11 человек.

«Все выписанные сегодня пациенты – женщины. Две проходили лечение, как контактные, – заражение инфекцией произошло в семье. Еще две пациентки ранее посещали зарубежные страны», – сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

На самоизоляции дома под наблюдением врачей находятся более 4 тысяч человек, 300 – в обсерваторах.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.