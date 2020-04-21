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Четверо жителей Приморья справились с коронавирусом
Во вторник, 21 апреля, из инфекционного госпиталя во Владивостоке выписаны еще четыре пациента, победившие коронавирусную инфекцию.
Таким образом, общее число выздоровевших в Приморье составляет 11 человек.
«Все выписанные сегодня пациенты – женщины. Две проходили лечение, как контактные, – заражение инфекцией произошло в семье. Еще две пациентки ранее посещали зарубежные страны», – сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
На самоизоляции дома под наблюдением врачей находятся более 4 тысяч человек, 300 – в обсерваторах.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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