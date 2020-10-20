От врача-психолога – к психотерапевту

Реабилитация бывших пациентов психиатрической клиники позволяет им войти в социум полноценной личностью

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, который проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения с целью информирования общества о проблемах психического здоровья и укрепления психического здоровья.

Психическое здоровье – это состояние, при котором человек ощущает себя полноценным членом общества, реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. Здоровое психологическое состояние человека является одним из приоритетов Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Но что делать, если по каким-то причинам психическое состояние разбалансировано, и человеку пришлось пройти лечение в психиатрической клинике? Как реабилитироваться и войти в социум полноценной личностью? Об этом и многом другом - в материале газеты «Золотой Рог».

Психологическая реабилитация - это индивидуально подобранный комплекс мероприятий, которые направлены на устранение негативных психических реакций, возникающих как ответ на стрессы и травмирующие жизненные ситуации. Цель психологической реабилитации - улучшить статус пациента, как личностный, так и социальный.

Все реабилитационные мероприятия должны быть нацелены на вовлечение самого больного в лечебно-восстановительный процесс. Коммуникация врача и пациента - ключевой залог успеха в восстановлении личности. Это правило реабилитации психически больных названо принципом партнёрства. При лечении больных врачу необходимо добиться у них взаимопонимания, доверия и сотрудничества. Реабилитация объединяет усилия врача, медицинского персонала и больного, направленные на восстановление социально-психологического статуса последнего. Это первый принцип реабилитации. Второй же заключается в самих реабилитационных воздействиях, которые должны быть разноплановыми и разносторонними.

Специалисты говорят о наличии психологической, профессиональной, семейно-бытовой, культурно-просветительной и других сфер реабилитации.

Диалектическое единство социально-психологических и биологических методов в преодолении болезни – третий принцип реабилитации. Он заключается в том, что биологические методы лечения, социо- и психотерапия, реабилитация должны проводиться в комплексе.

Четвёртый принцип реабилитации – принцип ступенчатости (переходности) – сводится к тому, что все реабилитационные воздействия должны постепенно нарастать и нередко переключаться с одного на другое. В частности, в психиатрических стационарах принцип ступенчатости находит своё отражение в создании реабилитационных режимов.

Достижения современной биологической терапии и психотерапии, позволившие в последние десятилетия успешно лечить многие психопатологические проявления, создали благоприятную почву для внедрения в практику лечебно-активирующих режимов, главной задачей которых является предупреждение развития госпитализма и создание возможностей для успешной реадаптации больных в амбулаторных условиях.

«Режимный» подход

Выделяют четыре основных режима: охранительный, щадящий, активирующий и режим частичной госпитализации. Охранительный режим предусматривает постоянное пребывание больного в постели, преимущественно по соматическим показаниям, и требует от медицинского персонала постоянного наблюдения за ним. Если позволяет соматическое состояние больного, ему разрешается свободно перемещаться по палате или отделению. За пределы палаты не выпускаются больные, находящиеся на постельном режиме. При щадящем режиме (режим дифференцированного наблюдения) больным предоставляется полная свобода в отделении, но запрещается выход на территорию лечебного учреждения без сопровождения персонала. При этом режиме больной постепенно, с учётом психического и соматического состояния, вовлекается в некоторые виды занятий, с ограждением его от чрезмерных внешних воздействий. По мере выздоровления такие больные переводятся на активирующий режим (режим «открытых дверей»). Главной задачей на этом этапе является обеспечение больным максимального нестеснения в отделении, организация полной занятости их с включением в культурно-развлекательную и просветительскую программы, всемерное развитие целенаправленной трудовой и социальной реадаптации.

При режиме «открытых дверей» больным предоставляется право самостоятельно выходить из отделения, гулять по территории медучреждения, ходить на работу в лечебно-трудовые мастерские, посещать кино, библиотеку, магазины. По мере дальнейшего выздоровления больные могут быть переведены на режим частичной госпитализации, предусматривающий лечение их в одних случаях в условиях дневного стационара, в других – ночного профилактория. Иногда пребывание больного в стационаре может чередоваться с предоставлением ему домашних отпусков.

Опыт работы психоневрологических учреждений показывает, что максимально допускаемое нестеснение больных возможно лишь при правильной организации наблюдения за ними, с тем чтобы предупредить их общественно опасные действия. Как правило, такие действия наблюдаются крайне редко, поэтому режимные ограничения должны применяться только в необходимых случаях и таким образом, чтобы больной не мог этого отчётливо ощутить. Социореабилитационные мероприятия должны осуществляться поэтапно.

Поэтапные методы лечения

Первый этап – восстановительная терапия, включающая в себя предотвращение формирования дефекта личности, развития госпитализма, восстановление нарушенных болезнью функций и социальных связей.

Второй этап – реадаптация, он предусматривает различные психосоциальные воздействия на больного. Важное место здесь отводится трудовой терапии с приобретением новых социальных навыков, психотерапевтическим мероприятиям, проводимым не только с больным, но и с его родственниками. Третий этап – возможно более полное восстановление прав больного в обществе, создание оптимальных отношений его с окружающими, оказание помощи в бытовом и трудовом устройстве. Таким образом, система реабилитационных мероприятий включает в себя разно-

образные биологические и социально-психологические воздействия, направленные на восстановление оптимального уровня жизнедеятельности больного.

Лариса ДРОБОТ, заведующая Центром медико-социальной помощи Владивостокского клинико-диагностического центра (КГБУЗ ВКДЦ) рассказывает:

«Непосредственно психологической реабилитацией пациентов, проходивших лечение в психиатрической больнице, мы не занимаемся. К нам приходят пациенты, но их немного; как правило, этим занимается служба психологической помощи при психиатрических клиниках, больницах. Наши специалисты оказывают комплекс мер по психологической помощи и поддержке людей, столкнувшихся с психосоматическими заболеваниями, эмоциональными проблемами, трудностями в супружестве, сложностями в детско-родительских отношениях, потерей смысла существования, фобиями, страхами... - со всеми трудностями психологического характера, с которыми встречается человек. В частности, мы проводим психологическое консультирование или психотерапию, в зависимости от поставленного диагноза. На психическое состояние человека, независимо от возраста, влияет совокупность факторов: биологические, социальные, психические и философия жизни. Поэтому каждый случай требует индивидуального подхода, каждый человек уникален по своей сути. В настоящее время в нашей культуре нет чёткого и ясного понимания о том, насколько разные задачи стоят перед врачом-психиатром, психотерапевтом и психологом. Это функционально разные уровни работы. Их нельзя сравнивать и путать, как невозможно сравнивать врача-терапевта с врачом-хирургом, хотя, на первый взгляд, они оба лечат. К сожалению, в нашей стране годами складывалось мнение, что в психиатрическую больницу помещается человек для некого «наказания». Важно понимать, что данное специализированное учреждение - это, прежде всего, больница, и так же, как в любом медучреждении, там находятся больные люди, которым действительно требуется квалифицированная врачебная помощь. Сам процесс постановки психического диагноза человеку - сложный и многогранный. Лечение - комплексное, с применением самых разных препаратов, назначаемых в зависимости от конкретного диагноза. Поэтому в психиатрических больницах, в частности, в Краевой клинической психиатрической больнице, расположенной во Владивостоке, работают только высококвалифицированные профессионалы. При этом наша важнейшая функция как клинических психологов - на ранних этапах заметить риски психического отклонения и перенаправить человека к профильному специалисту, то есть к врачу-психотерапевту или психиатру. На первоначальном этапе консультирования очень важно не только прислушиваться, но выстроить доверительные отношения и позволить принять помощь врача, психолога. К сожалению, пациенты иногда реагируют на наши слова неадекватно, особенно, если речь идёт о ребёнке, у которого мы подозреваем некоторые нарушения. Иногда мы встречаемся с такой категорией родителей, которые полагают, что клинический психолог преувеличивает и «всё само как-нибудь наладится». Такой подход может стать фатальной ошибкой. У человека, при не оказанной вовремя помощи, может развиться тяжёлое психическое заболевание, на фоне которого он будет способен причинить вред себе или окружающим».

На фото: Лариса Александровна Дробот: «Наша важнейшая функция, как клинических психологов, на ранних этапах заметить риски психического отклонения и перенаправить человека к профильному специалисту».

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Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



