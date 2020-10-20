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Больше чем волонтёры
Добровольчество в сфере здравоохранения, в том числе и помощь в медицинских организациях – это комплексное и сложное явление, которое объединяет не только студентов медицинских образовательных учреждений, но и психологов, педагогов, спортсменов, представителей творческих профессий и других неравнодушных людей, готовых посвятить себя работе в сфере здравоохранения.
Движение «Волонтёры-медики» основано в 2013 году активистами проекта «Волонтёры Склифа», в 2016 получило официальный статус всероссийской общественной организации. О том, как работают приморские активисты, газете «Золотой Рог»рассказала координатор Всероссийского движения волонтёров-медиков в Приморском крае Анна ШУМИЛОВА.
Сегодня «Волонтёры-медики» являются одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения России в стране открыты 85 его региональных отделений, объединяющих более 63 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтёров-медиков получают около 4 миллионов россиян.
Партнёрами движения выступают более пяти тысяч медицинских, образовательных, общественных и других организаций по всей России. А в нашем крае его также поддерживает госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморского края на 2020-2027 годы».
В приоритетных направлениях у волонтёров-медиков - подготовка будущих высококвалифицированных сотрудников здравоохранения через волонтёрскую практику, обеспечение дополнительного ухода и помощи пациентам, их родственникам и медицинскому персоналу в медучреждениях, создание условий для формирования позитивного отношения и повышение доверия у населения к медицинским организациям и системе здравоохранения в целом, уменьшение количества случаев инвалидизации, хронизации, рецидивов, обострений и осложнений заболеваний, достижения максимально возможного уровня здоровья, функционирования и адаптации лиц, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении, а также создание благоприятной эмоциональной среды в медицинских учреждениях.
Суть работы
Волонтёры-медики помогают в больницах и госпиталях, обучают правилам первой помощи, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, занимаются профилактикой заболеваний, содействуют развитию донорства крови и костного мозга, популяризируют здоровый образ жизни, проводят профориентационную работу среди школьников.
Беспрецедентная возможность
Большую команду волонтёров-медиков, которая стоит на страже здоровья россиян, пополнить может каждый. И плюсов, при этом, немало.
Анна Шумилова: «Волонтёры-медики имеют беспрецедентную возможность стать высококвалифицированными сотрудниками здравоохранения через волонтёрскую практику. Наши ребята работают в медицинских организациях, проводят мастер-классы по оказанию первой помощи в школах, детских лагерях, детских санаториях и других учреждениях. Объясняют детям необходимый алгоритм действий при наступлении различных внештатных ситуаций. Кроме того, волонтёры-медики сопровождают спортивно-массовые мероприятия, работают в направлении санитарно-профилактического просвещения, в частности, принимая непосредственное участие в различных тематических мероприятях, таких как, например, «День борьбы со СПИДом». Развиваем направление «Популяризация здорового образа жизни».
Добровольчество в сфере здравоохранения, безусловно, имеет и свои практические плюсы. Ребята, которые активно работают, по окончании шестого курса получают справку, которая при поступлении в ординатуру даёт им заслуженный приоритет. В этом году, например, он выражался в дополнительных двадцати баллах.
Также, активным волонтёрам наши кураторы оказывают психологическую помощь, если такая необходимость возникает в процессе обучения. Им предоставляется поддержка в плане общежития. Например, кураторы могут ходатайствовать о более комфортных условиях проживания студента, с учётом дополнительной волонтёрской нагрузки. Кроме того, наши ребята-волонтёры имеют возможность получить прибавку к основной стипендии. В частности, нередко становятся получателями губернаторской стипендии».
На фото: Анна Васильевна Шумилова: «Наши ребята-волонтёры имеют возможность получить прибавку к основной стипендии. В частности, нередко становятся получателями губернаторской стипендии».
Фото автора
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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