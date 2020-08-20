В мобильных комплексах вакцинации жителей Владивостока будут прививать бесплатно

В период прививочной кампании против гриппа во Владивостоке будут действовать мобильные комплексы вакцинации, их разместят в наиболее людных местах. Прививку там сделают бесплатно при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а затем выдадут сертификат о прохождении вакцинации.



В краевом центре мобильные комплексы появятся возле крупнейших торговых центров: «Калина Молл», «Черемушки» и других. Полный список с адресами будет опубликован в ближайшее время.



Мобильные комплексы вакцинации будут представлять собой палатки площадью 60 квадратных метров, укомплектованные бактерицидными облучателями, процедурными столиками, кушеткой, а также двумя позициями для медицинских работников.



«В палатках мы будем прививать бесплатно всех, кто будет заходить. Единственное требование – с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Каждый, кто пройдет процедуру вакцинирования, получит подтверждающий это сертификат», – рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.



Напомним, прививочная кампания против гриппа пройдет в Приморском крае в период с 1 сентября по 1 ноября. По информации министерства здравоохранения, в нынешнем году должно быть привито не меньше 60 % населения Приморского края – более миллиона человек.



«За счет средств федерального бюджета будут прививать представителей групп риска: детей с 6 месяцев до 18 лет, граждан старше 60 лет, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, работников медицинских, коммунальных и образовательных учреждений, сферы транспорта, а также студентов и граждан призывного возраста», – сообщили в краевом минздраве.



Эпидемиологическая ситуация в этом году ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции - коронавируса с ОРВИ или гриппом. Такое сочетание может привести к серьезным последствиям для организма, даже для людей, не находящихся в группе риска. Ожидается также, что в этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых в предыдущие годы не прививали. Специалисты призывают граждан позаботиться о своем здоровье и принять участие в вакцинации.

Фото с сайта severdon.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.