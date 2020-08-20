Во Владивостоке провели профилактическую дезинфекцию 64 подъездов жилых домов

Должностным лицам за некачественную дезинфекцию грозят штрафы на сумму от 10 до 15 тысяч, юридическим - от 30 до 50 тысяч рублей

Во Владивостоке на минувшей неделе провели профилактическую дезинфекцию 64 подъездов многоквартирных домов. Эта работа - на постоянном контроле сотрудников городского управления содержания жилого фонда.



При выявлении фактов недобросовестной работы специалисты составляют материалы и направляют их в соответствующие структуры для привлечения управляющих компаний к ответственности.



На минувшей неделе специалисты проверили 14 жилых домов по следующим адресам: ул. Героев Хасана, 2в; ул. Луговая, 59а, 66; ул. Некрасовская, 48; ул. Адм. Кузнецова, 66а; ул. Адм. Юмашева, 12, 24а, 28а, 30; ул. Невельского, 15; ул. Толстого, 45; пр-т Красного Знамени, 133/1; ул. Фадеева, 8б, 10а.



Составлено два материала на управляющие организации о ненадлежащем санитарном состоянии мест общего пользования и придомовых территорий.



Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко поставил задачу усилить меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. На территории края продолжает действовать режим повышенной готовности. В связи с этим управляющим компаниям Владивостока дано поручение проводить все необходимые мероприятия по дезинфекционной обработке мест общего пользования многоквартирных жилых домов. При этом средства на закупку моющих средств будут компенсированы из бюджета. Отметим, что все закупаемые средства безопасны для людей.

Анастасия Котлярова (фото)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.