Отменять масочный режим в Приморье пока недопустимо - Кожемяко

Еще 87 человек в Приморском крае заразились коронавирусной инфекцией, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Новые вспышки зафиксированы в шести муниципалитетах Приморья, десятки больных продолжают регистрировать во Владивостоке. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба под руководством Губернатора Олега Кожемяко в четверг, 20 августа.



По информации территориального управления Роспотребнадзора, за истекшие сутки в Приморье зарегистрировано 87 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего с начала эпидемии – 8703.



Заболевшие выявлены в шести муниципалитетах Приморья. И, если во Владивостоке динамика новых случаев коронавируса снижается (49 против 57, в среднем, за три последних дня), то в Находке, Артеме, Спасске-Дальнем, Партизанском районе и Хорольском округе наблюдается заметный рост заболеваемости. Особенно это касается Находки и Партизанского района, где с 16 августа новые случаи не регистрировались, а сегодня – 9 и 8 соответственно.



Новых жертв нет, всего с начала пандемии с болезнью в Приморском крае не справились 99 человек. Что касается выздоровевших, за последние сутки их число увеличилось на 59 человек – до 6980.



В регионе продолжается активная административная работа, призванная пресечь нарушения санитарно-эпидемиологического режима.



«На территории 19 муниципальных образований проводятся 53 проверки в отношении предприятий торговли, общественного питания, баз отдыха. Всего с нарастающим итогом составлен 231 протокол, на рассмотрении в судах находятся 34 дела. По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложены штрафы на общую сумму свыше 200 тысяч рублей», – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.



Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что соблюдение мер предосторожности – важный элемент работы по возвращению к нормальной жизнедеятельности региона, в том числе к старту образовательного процесса.



«По многим регионам, в том числе и по Москве, мы видим рост заболеваемости. Поэтому снимать какие-либо ограничения, масочный режим на предприятиях, оказывающих услуги населению, пока недопустимо. Мы готовимся к началу учебного года, и нам важно не допустить его срыва. 1 сентября ждут дети, ждут родители. Важно, чтобы главы муниципалитетов еще раз проанализировали готовность школ к началу учебного года с точки зрения соблюдения санитарных требований», – заявил Олег Кожемяко.



При этом глава региона рекомендовал начинать учебный процесс постепенно, не подвергая учеников излишнему стрессу.



«С учетом того, что наши дети несколько месяцев находились на каникулах, не надо перегружать их сразу. Начинайте по 2-3 урока в день, постепенно наращивая учебную программу», – заключил Губернатор края.

Фото – Денис Нагаев

Газета «Золотой Рог», Владивосток.