Важно знать о себе всё

Диспансеризацию в Приморье делают максимальной удобной для граждан

В этом году различными видами медицинских осмотров планируется охватить около 600 тысяч приморцев. За первое полугодие обследовано уже более 300 тысяч человек. Важнейшее место в профилактике и ранней диагностике опасных заболеваний занимает диспансеризация, которую каждый житель края может добровольно пройти в своей поликлинике.

Напомним, что ранняя диагностика опасных заболеваний является одной из главных задач национального проекта «Здоровье» и государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы. О том, как диспансеризация населения помогает решать эту задачу, в минувший четверг, 15 августа, рассказали представители краевого департамента здравоохранения и двух медицинских учреждений Владивостока.

Диспансеризация спасает жизни





- Когда-то человечество страдало от инфекционных заболеваний, сегодня с ними научились работать. Теперь основная проблема – это неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет и другие. И диспансеризация, в том числе, нацелена на их раннюю диагностику, - подчеркнула главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела КАБИЕВА. – Кроме того, по итогам диспансеризации врач дает консультацию человеку, исходя из тех показателей здоровья, которые он имеет. Пройдя диспансеризацию, человек должен принять важные для себя решения, изменить образ жизни.

В качестве примера участники пресс-конференции привели результат недавнего обследования 100 человек, которые обычно не посещают поликлинику и не жалуются на здоровье. По итогам дипсансеризации у 60 человек было выявлено повышенное артериальное давление, у 70 – высокий холестерин. У 42 человек из 100 дополнительным фактором риска также является курение, но главное не это – у половины этих людей диагностировано сужение брахиоцефальных сосудов более чем на 50% при отсутствии жалоб. А одна женщина из 100 по результатам обследования была направлена к сосудистому хирургу, что позволило избежать инсульта.





- Если в ходе диспансеризации у человека выявлено подозрение на наличие онкологического заболевания, либо требуется дополнительное обследование, пациент направляется на такое обследование согласно маршрутизации. Кроме того, его обязаны взять на диспансерное наблюдение в той поликлинике, где он прикреплен, - уточнила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края Ольга МЕХАНЦЕВА.

Многие не слишком охотно идут на диспансеризацию, поскольку из первого этапа процедуры было убрано проведение ультразвукового исследования. Однако это сделано для того, чтобы диспансеризацию прошло как можно больше людей. При этом УЗИ, МРТ или другие дополнительные исследования человеку обязательно назначат при подозрениях на наличие опасных заболеваний. Так, по итогам первого полугодия 2019 года выявлено более 10 тысяч заболеваний.

Досье "Золотого Рога": Диспансеризация – бесплатный медицинский осмотр, включающий целый комплекс исследований. Проходить его в поликлинике по месту жительства молодым людям советуют раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. В 2019 году, помимо граждан старше 40 лет, подлежат осмотру приморцы 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годов рождения. Диспансеризация состоит из двух этапов. На первом этапе обследования определяется наличие признаков хронических неинфекционных заболеваний. На втором этапе врач назначает дополнительные исследования для уточнения диагноза.

Диагностика становится ближе и быстрее

Краевой департамент здравоохранения и его подведомственные учреждения прилагают максимум усилий для того, чтобы прохождение диспансеризации не отнимало у граждан много времени. Во многих медучреждениях предусмотрена возможность проведения осмотров и сдачи анализов в вечернее время, а также по субботам.





- На базе нашего медучреждения реализуется краевой проект «Бережливая поликлиника». Он предполагает минимальное время нахождения пациента в медучреждении. Для того, чтобы не было очередей при прохождении человеком диспансеризации, существует запись по времени и выстроенное движение пациента внутри поликлиники. У нас маршрутный лист составлен таким образом, чтобы пациент не выходил за пределы одного структурного подразделения или одного этажа. Мы также заинтересованы, чтобы человек проходил обследование максимально быстро и удобно, - рассказала Ольга БЕНЬКОВСКАЯ, главный врач поликлиники №9 Владивостока.

Записаться на диспансеризацию можно через единый колл-центр или через интернет. Важно, что пройти обследование можно только в том учреждении, к которому человек прикреплен.

- Пациент вправе выбрать любую медицинскую организацию, но менять ее можно не чаще одного раза в год. Для этого необходимо очно обратиться в регистратуру поликлиник, имея при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. После написания заявления на прикрепление изменения в базе происходят в течение трех дней, - уточнила Ольга Беньковская.

У людей в возрасте до 40 лет, когда не требуется прохождение скрининга на онкомаркеры, прохождение диспансеризации может занять менее часа. Ожидается, что в будущем практика «Бережливой поликлиники» распространится на все медучреждения Приморского края. Для этого специалисты медучреждений края проходят специальную подготовку.

Не менее важным фактором является ответственное отношение работодателей к здоровью своих сотрудников: предоставить выходной для прохождения медосмотра дешевле, чем впоследствии оплачивать лист временной нетрудоспособности. Хороший пример того, что работодатели заинтересованы в профилактике заболеваний сотрудников, недавно показала Находка. Здесь, при участии администрации города, руководства городской больницы и крупного бизнеса на маршрут был выпущен «Автобус здоровья», оснащенный необходимым медоборудованием. В числе закупленного портативного оборудования – компьютерная система для проведения оценки состояния сердечно-сосудистой системы, экспресс-анализатор крови для измерения уровня холестерина и сахара в крови, складное гинекологическое кресло для проведения обследований на выезде, индикатор для измерения внутриглазного давления. Запуск проекта позволил максимально приблизить профосмотры к населению, проводя их прямо по месту работы людей согласно заранее определенному графику.

Добавим, что с 2019 года по поручению губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО за проведение диспансеризации отвечают не только главные врачи городских и районных больниц, но и главы муниципалитетов. По территории края продолжает курсировать автопоезд «Здоровье», благодаря которому приморцы имеют возможность пройти комплексный осмотр, не выезжая во Владивосток. Состав автопоезда «Здоровье» формируется из специалистов детских и взрослых краевых поликлиник и медицинских учреждений краевой столицы.

КСТАТИ

110 жизней спасла санавиация края с начала года

109 санитарных вылетов и 110 спасенных жизней – таковы итоги работы санитарной авиации Приморского края за семь месяцев этого года. Снижение смертности населения трудоспособного возраста – ключевая задача национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщили в департаменте здравоохранения, за 212 дней с помощью санитарной авиации из районов Приморья в ведущие учреждения здравоохранения края доставлено почти 70 взрослых и более 40 детей. География полетов – от южной Находки до северного поселка Перетычиха Тернейского района.

«Специалисты центра медицины катастроф в этот период совершали не только транспортировку пациентов, но и вылеты для проведения консультаций или операций на местах», – сообщил глава центра Александр ПАРТИН. Он отметил, что чаще всего пациентов доставляют в Региональный сосудистый центр краевой клинической больницы №1, ожоговое отделение федерального медико-биологического агентства России, травматологическое отделение «тысячекоечной» и в детскую краевую больницу №1.

Напомним, что санитарная авиация работает в Приморье с 2016 года. Два санитарных вертолета базируются в Кавалерово и во Владивостоке. С начала этого года общий налет двух вертолетов с красным крестом на борту составил 344 часа 30 минут.

На фото: Когда-то человечество страдало от инфекционных заболеваний, сегодня с ними научились работать. Теперь основная проблема – это неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет и другие. И диспансеризация, в том числе, нацелена на их раннюю диагностику.

Фото автора.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.