COVID-19 косит арсеньевцев

Количество больных в тяжелой форме, с пневмониями только возрастает

По информации городского штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции в Арсеньеве за минувшие выходные дни заболели еще 9 человек и на 20 июля общее число заболевших составляет 154 человека.

В настоящее время выздоровели 113 арсеньевцев. На самоизоляции под наблюдением медицинских работников находится 27 человек.

По информации медицинских работников Арсеньевской городской больницы, в Арсеньеве возрастает количество больных в тяжелой форме, с пневмониями.

Власти напоминают о необходимости соблюдать все меры безопасности: обязательно ношение масок в магазинах, в автобусах и такси, соблюдение «социальной дистанции», гигиена рук и т.д. Необходимо также воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Активизировала свою работу административная комиссия: ежедневно проводятся обследования торговых точек, организаций на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, установленных Роспотребнадзором.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.