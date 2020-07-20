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COVID-19 косит арсеньевцев

20 Июля 2020, 21:28 | Приморье

Количество больных в тяжелой форме, с пневмониями только возрастает

По информации городского штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции в Арсеньеве за минувшие выходные дни заболели еще 9 человек и на 20 июля общее число заболевших составляет 154 человека.

В настоящее время выздоровели 113 арсеньевцев. На самоизоляции под наблюдением медицинских работников находится 27 человек.

По информации медицинских работников Арсеньевской городской больницы, в Арсеньеве возрастает количество больных в тяжелой форме, с пневмониями.
Власти напоминают о необходимости соблюдать все меры безопасности: обязательно ношение масок в магазинах, в автобусах и такси, соблюдение «социальной дистанции», гигиена рук и т.д. Необходимо также воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Активизировала свою работу административная комиссия: ежедневно проводятся обследования торговых точек, организаций на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, установленных Роспотребнадзором.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: инфекция  безопасность  приморье  маски  лекарства  лечение  профилактика  вирус  covid-19  Арсеньев  Роспотребнадзор  оперативный штаб  проверка  здоровье  болезни  диагностика  коронавирус  заболевание  комиссия  дезинфекция 



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