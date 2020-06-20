За прошедшие сутки в Приморье коронавирус диагностирован у 91 человека

Более 90% от числа заболевших за сутки приходится на Владивосток

Сохранить тенденцию на сокращение количества заболевших – главная задача на предстоящий период. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко на ежедневном заседании оперштаба в субботу, 20 июня.

По словам главы региона, более 90% от числа заболевших за сутки приходится на Владивосток – 44 человека, Находку – 28, Уссурийск и Артем – по семь человек. Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов выявить очаги заболевания.

«Наша общая задача – удержать планку снижения заболеваемости и перейти к поэтапному снятию ограничений. Это касается, прежде всего, разрешения работы на верандах предприятиям общественного питания», – обозначил Губернатор, подчеркнув, что для этого требуется максимально эффективная работа административных комиссий.

Как отметил Олег Кожемяко, за минувший день в Приморье составлен 101 протокол, в суды направлено 58 протоколов, рассмотрено 48 дел, по 21 назначен штраф.

Всего, по данным территориального управления Роспотребнадзора, в Приморье 3​ 464 заболевших коронавирусом с начала эпидемии, выздоровели 2​ 014 человек, из них за сутки 49.

Не справились с болезнью 33 человека. Последней жертвой COVID-19 стал 64-летний житель Находки, поступивший в больницу уже в тяжелом состоянии.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок, соблюдение «социальной дистанции».