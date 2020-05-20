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Центр реабилитации слуха Приморья пополнился новым оборудованием
20 Мая 2020, 15:40 | Приморье
Сегодня здесь готовы оказать помощь и решить проблемы слуховосприятия еще большему количеству приморцев
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на приобретение оборудования было выделено более двух миллионов рублей из краевого бюджета.
«Мы закупили два аудиометра, клинический и диагностический, и три портативных анализатора слуха. Эта современная аппаратура была очень необходима специалистам центра», – уточнила главный врач Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП) Надежда Горелик.
Руководитель подчеркивает, сегодня в распоряжении Центра слуха имеются современные аудиометры и импедансометры для дифференциальной диагностики состояния среднего уха, есть отличная звукоусиливающая аппаратура. Все это – хорошее подспорье врачам для проведения тональной, речевой и игровой аудиометрии, обследования в свободном слуховом поле. Врачи могут качественно выявлять функциональные проблемы слуховосприятия.
Отметим, что специалисты Центра реабилитации слуха ГАУЗ «ККЦ СВМП» занимают особую нишу в системе специализированной медицинской помощи Приморского края. Они проводят целый комплекс мероприятий, направленных на возвращение способности воспринимать звуки как совсем маленьким пациентам, так и взрослым жителям региона, лишенным этого важнейшего в жизни человека чувства. Ежегодно здесь получают помощь более 500 человек.
«Мы проводим медицинскую и функциональную диагностику всем обратившимся с подозрением на снижение слуха, включая раннее выявление тугоухости и постановку на “Д”-учет, занимаемся слухопротезированием, подбираем и настраиваем индивидуальные слуховые аппараты, обучаем пациентов правильно ими пользоваться. Отдельный и очень внушительный пласт деятельности – педагогическая реабилитация людей с патологией слуха и речи, в том числе после кохлеарной имплантации», – поясняет заведующий Центром реабилитации слуха Владимир Шуваев.
Отметим, что в этом медицинском учреждении оказывается бесплатная сурдологическая помощь всем нуждающимся в ней жителям Приморского края по направлению ЛОР – врача. Записаться можно по телефону регистратуры 8 (423) 225-18-20 или через Интернет на сайте медучреждения.
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Теги: Центр реабилитации слуха
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