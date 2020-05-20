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Более 200 миллионов рублей направлено на доплаты медикам Приморья
Медицинские работники Приморья, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, получили все положенные им федеральные выплаты. Общая сумма средств, направленная медикам края, составила 205,3 миллиона рублей.
Как сообщили в региональном минздраве, выплаты медикам, работающим с пациентами COVID+, начисляются по двум Постановлениям Правительства РФ – №415 и №484.
«Всего с апреля по 19 мая в качестве стимулирующих мер медицинским работникам Приморья из федеральных средств направлено 205,3 миллиона рублей. По первому постановлению стимулирующие получили 3287 человек, еще 1109 – вошли в число получателей выплаты в рамках 484-го», – сообщила начальник отдела госгарантий, медицинского страхования, заработной платы и охраны труда минздрава Лариса Абашина.
Выплаты из регионального бюджета получили также медработники, которые взаимодействуют с пациентами с подозрением на заражение COVID-19 и с внебольничными пневмониями.
«Часть врачей получили все три выплаты – две федеральные и одну краевую, по распоряжению Губернатора. Другие медработники, в зависимости от вида работы, получили две или одну стимулирующую надбавку», – пояснила Лариса Абашина.
В краевом минздраве уточнили, средства за работу в апреле медикам были переведены в последний день месяца – 30 апреля. 6 мая Правительство России направило скорректированное разъяснение по расчетам оплаты труда медикам, что потребовало перерасчета для некоторых работников. В понедельник, 18 мая, дополнительные средства медработникам также были переведены.
Подчеркнуто, что сотрудники бригад скорой помощи ЦРБ, работающие с пациентами с коронавирусом, также получили положенные надбавки.
«Среди некоторых работников “скорой” было недопонимание по выплатам. Были те, кто претендовал на выплаты, но не получил их. Это сотрудники, занятые в бригадах скорой помощи, которые к работе с коронавирусными пациентами не привлекались и не контактировали с ними, а значит факта их работы с зараженными нет», – пояснили в ведомстве, подчеркнув, что выплаты положены только тем, кто напрямую работает с опасными пациентами.
В оперативном штабе Приморья добавили, что министерство здравоохранения рассматривает каждый случай индивидуально и, если просчет произошел на местном уровне, то после уточнения сумму пересчитают.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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