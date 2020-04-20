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Набор веса - один из рисков длительного пребывания дома

20 Апреля 2020, 16:17 | Приморье
О главных принципах правильного питания рассказала диетолог Центра здоровья Владивостокского клинико-диагностического центра Маргарита Антонова
 
Сегодня, когда многие приморцы находятся на самоизоляции и вынуждены снизить физическую активность, специалисты советуют немного урезать свой рацион. Диетологи подчеркивают, особенно важно соблюдать диету людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
 
«Один из главных принципов – это регулярность. Обязательно должно быть три приема пищи – завтрак, обед и ужин, и один-два небольших перекуса», – говорит диетолог.
 
По ее мнению, именно сейчас благоприятное время для того, чтобы отрегулировать свой режим питания. В рабочие будни многие питались как придется: некоторые не завтракали, а кто-то и вовсе только ужинал. Сейчас можно спокойно перестроить свои пищевые привычки и после выхода на работу придерживаться правил правильного питания.
 
Стоит обратить пристальное внимание на перекусы – это не должен быть чай с печеньем. В период сниженной физической нагрузки перекус должен быть оптимальным, например, какой-нибудь овощной или зеленый салат с растительным маслом или просто с лимонным соком, фруктовые салаты с йогуртами низкого процента жирности или питательные батончики, сухофрукты (небольшое количество, так как в них довольно много глюкозы) и орехи. Запивать можно отваром шиповника или облепихи, кефиром, сывороткой, варенцом или ряженкой.
 
«Это общие рекомендации: людям с серьезными заболеваниями, безусловно, в условиях дома, когда есть большие соблазны, необходимо придерживаться своей диеты», – подчеркнула диетолог.
 
Отмечается, что в спокойной обстановке таким людям стоит уделить больше времени своему питанию, постараться взять его под контроль. А также именно сейчас появилась хорошая возможность найти новые рецепты для своей диеты в соответствии со своим заболеванием, поэкспериментировать с блюдами, которые понравятся и на вкус.
 
Говоря о рисках длительного пребывания дома, Маргарита Антонова первым назвала набор веса. Большая часть населения в период самоизоляции заменяет удовольствия от, например, прогулок, посещения кино или встреч с друзьями удовольствием от съеденных булочки, конфет, выпитого шампанского. Поэтому Антонова рекомендует не приобретать такие продукты в больших количествах, а покупать, строго рассчитывая, как потратить полученную от них энергию максимально эффективными способами. Это, может быть активная зарядка, занятия на тренажерах, энергичные танцы, причем от 30 минут до 1 часа в хорошем темпе. Для людей старшего возраста или имеющих серьезные хронические заболевания, тренировки должны проходить без усиления (без гантелей или отжиманий), но быть энергичными.
 
Период самоизоляции – прекрасная возможность приучить свой организм к регулярным тренировкам. Например, 30 минут гимнастики и 30 минут ходьбы по дому или танцев.
 
Еще один риск в период самоизоляции – обострение хронических заболеваний пищеварительного тракта по тем же самым причинам – ограничение во впечатлениях и удовольствиях и соблазн заменить их на различные запретные вкусности. В результате может обостриться гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, холецистит, что чревато госпитализацией. И если появились хоть малейшие симптомы обострения хронического заболевания, нужно немедленно обращаться к врачу, вызывать его на дом либо вызывать скорую помощь и уже со специалистами решать вопрос о госпитализации или о лечении этого обострения. Но в данной непростой ситуации с коронавирусом, безусловно, лучше не рисковать и не поддаваться на соблазны, а постараться соблюдать принципы правильного питания и диету, соответственную своему заболеванию.
 
Общие рекомендации для всех – разумная диета, соответствующая физическая нагрузка, достаточный сон и отказ от вредных привычек. Алкоголь – это высококалорийный продукт, который ведет к набору веса, усугубляет проблемы с пищеварительным трактом и усиливает аппетит.
 
 
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Теги: питание  диета  самоизоляция 



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