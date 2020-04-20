COVID-19: Общее число заболевших граждан в Приморье превысило сотню

По информации регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за прошлые сутки на территории Приморского края были выявлены еще 24 новых случая заражения местных жителей.

В региональном министерстве здравоохранения сообщают, что общее число заболевших граждан в Приморье по состоянию на 15.00 20 апреля составляет 104 человека.

«Среди новых заболевших – один ребенок, он находится на лечении в детском инфекционном госпитале при Владивостокской клинической больнице №2», – обозначили специалисты.

У 50% тех, кто госпитализирован за минувшие сутки, диагностирована пневмония.

«Почти у половины из госпитализированных в инфекционный госпиталь диагностирована пневмония, а если есть пневмония, то в данном случае мы уже не говорим о легкой степени тяжести заболевания. Это всегда средняя степень тяжести», – отметила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Куратор здравоохранения региона призвала граждан соблюдать режим самоизоляции, не подвергать ни себя, ни своих близких опасности заразиться COVID-19.

«Нужно думать не только о себе: о том, как перенесу я, но и о том, как перенесут мои родные, окружающие. Только от каждого из нас зависит, будем ли мы распространять инфекцию и какой характер это распространение примет», – подчеркнула Анастасия Худченко.

Напомним, что в инфекционных госпиталях Приморья в настоящее время остаются 95 человек, в том числе четверо детей. Выздоровели семь человек, два случая закончились летальным исходом.

Фото – Правительство Приморского края