В Приморье три пациента победили коронавирус

На 20 апреля общее число приморцев, справившихся с опасной инфекцией и выписанных домой, составляет семь человек

Двое мужчин и одна женщина, находившиеся в инфекционном госпитале Приморья с диагнозом COVID-19, победили инфекцию и выписаны домой в понедельник, 20 апреля.

По информации министерства здравоохранения Приморского края, все пациенты сдали повторный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Отмечено, что заболевание COVID-19 у мужчин проходило в легкой форме, особых проблем по тяжести протекания заболевания у них не отмечалось. А вот женщине на определенном этапе потребовался перевод в палату интенсивной терапии.

«Пациентка поступила в отделение 22 марта в удовлетворительном состоянии. Однако, позже заболевание усугубилось пневмонией, состояние здоровья резко ухудшилось, потребовался перевод в палату интенсивной терапии, где она находилась несколько дней. Врачам удалось стабилизировать состояние и дальнейшее лечение протекало стабильно», – сообщили в медучреждении.

Отметим, что на сегодняшний день общее число приморцев, справившихся с опасной инфекцией и выписанных домой, составляет семь человек.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)