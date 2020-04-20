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Оперативный штаб Приморья: плюс 13 случаев коронавируса за сутки
20 Апреля 2020, 08:54 | Приморье
В настоящее время с диагнозом COVID-19 в Приморском крае зарегистрировано 80 человек.
Еще 13 случаев официально подтвержденного заражения новой коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье по состоянию на 19 апреля. Об этом сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
«Диагноз “коронавирус” подтвержден еще у 13 человек. На лечении находятся 74 человека, состояние пяти из которых оценивается как тяжелое. Более 40% пациентов – люди старшего возраста от 65 лет и старше», – обозначили специалисты.
В статусе «подозрительных» находятся еще почти 20 человек, которые ждут повторного результата на коронавирус.
Отметим, что география больных данной инфекцией расширяется. Официальный диагноз COVID-19 установлен у 79-летней женщины из Анучино. Накануне возрастная пациентка доставлена во Владивосток, где получает необходимую медикаментозную помощь.
По информации оперативного штаба, вместе с женщиной проживал сын, который, с ее слов, некоторое время гостил у друзей в Арсеньеве.
«Все контакты заболевшей и ее сына устанавливаются», – сообщили специалисты.
Напомним, необходимо соблюдать правила гигиены и режим самоизоляции – выходить из дома только в случае крайней необходимости, обеспечив «социальную дистанцию».
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Теги: пандемия коронавирус самоизоляция
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