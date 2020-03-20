Гендиректор "Аэроэкспресса" обратилась к россиянам

Уважаемые пассажиры!

Сегодня в мире сложилась непростая ситуация. Отмены рейсов, перенос запланированных поездок, волнение за родных и близких – это требует от каждого из нас максимальной концентрации и принятия превентивных мер.

Мы понимаем, что планы многих из вас изменились. В связи с этим мы приняли решение продлить срок действия всех билетов на «Аэроэкспресс», приобретенных в период с 1 февраля 2020 года, до 31 декабря 2020 года. Если вы уже купили билет на «Аэроэкспресс», вы сможете воспользоваться им в любую необходимую вам дату до конца текущего года – срок его действия автоматически продлен. Это относится ко всем действующим тарифам компании. Если же вы приняли решение совсем отменить поездку, стоимость билетов будет возвращена в полном объеме. Для этого необходимо направить заявку через форму обратной связи на нашем сайте aeroexpress.ru, приложив скан или фотографию неиспользованного билета на «Аэроэкспресс».

В этой сложной обстановке наша первостепенная миссия – обеспечить безопасность ваших поездок. Ваше спокойствие и комфорт всегда были и остаются приоритетом нашей деятельности. Уверяю вас, что компания «Аэроэкспресс» делает все возможное и необходимое для профилактики распространения инфекции – это касается всех без исключения объектов инфраструктуры компании и всего подвижного состава:

- усилены меры дезинфекции во всех наших поездах, автобусах и терминалах – обработка проводится несколько раз в день;

- обработке дезинфицирующими средствами подлежат все контактные поверхности: билетопечатающие автоматы, стойки касс, дверные кнопки, поручни, откидные столики и т.д.;

- наши двухэтажные аэроэкспрессы производства швейцарской компании Stadler оснащены климатической системой с установками обеззараживания воздуха. Перед поступлением в салон воздух попадает в специальную камеру, где происходит его обеззараживание под воздействием ультрафиолетовых ламп;

- ежедневно наши сотрудники проходят медицинский осмотр перед заступлением на смену. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Находясь на борту «Аэроэкспресс», вы находитесь в безопасности.

В целях минимизации личных контактов при поездке мы рекомендуем приобретать билеты заранее на сайте или в мобильном приложении.

От лица компании «Аэроэкспресс» и себя лично благодарю вас за то, что даже в такое трудное время вы остаетесь с нами и выбираете красные поезда. Верим, что ситуация в скором времени стабилизируется и все отложенные путешествия состоятся. Мы ценим ваше доверие. Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких.

С уважением, Алина БИСЕМБАЕВА, генеральный директор компании «Аэроэкспресс».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.