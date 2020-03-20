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Жители Приморья могут бесплатно пройти обследование на коронавирус
В Приморье определены семь медучреждений, где жители края смогут бесплатно обследоваться на коронавирус. Это три детские поликлиники № 2, 3, 5, лаборатория детской краевой больницы №2 и три взрослые поликлиники №1, 6 и 9. Обязательно при себе иметь полис медстрахования и паспорт. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 19 марта, сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Тамара Курченко.
Представитель крайздрава подчеркнула, что тесты в указанных медучреждениях будут делать для всех, кто по собственной инициативе, а не по клиническим и эпидемиологическим показаниям, хочет обследоваться на наличие нового вируса в организме.
«В настоящее время нами определены три взрослых поликлиники Владивостока, в дальнейшем, если потребуется, мы откроем пункты лабораторного обследования здорового населения и на других территориях», – подчеркнула первый замминистра здравоохранения.
При этом Тамара Курченко отметила, что тесты на наличие коронавируса смогут сдать все желающие, даже не покидавшие пределы региона. Обязательно при себе иметь медицинский полис и паспорт.
«В настоящее время в Приморье имеются в достаточном количестве диагностические системы для определения коронавируса (COVID-19)», – сообщила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.
Жители Приморья могут обследоваться на коронавирус во Владивостоке по следующим адресам:
Владивостокская поликлиника №1 в рабочие дни:
– улица Уткинская, 7, кабинет 104, с 9.00 до 14.00;
– проспект Красного Знамени, 47, кабинет 28, с 9.00 до 12.00;
– улица Некрасовская, 46, кабинет 24, с 9.00 до 12.00;
Владивостокская поликлиника №6:
– улица Борисенко, 29, кабинет 3, с 8.00 до 20.00 в рабочие дни, с 9.00 до 15.00 в субботу;
– улица Калинина, 78, кабинет 10а, с 8.00 до 20.00 в рабочие дни, с 9.00 до 15.00 в субботу;
Владивостокская поликлиника №9 в рабочие дни:
– улица Адмирала Горшкова, 3, кабинет 101, с 8.00 до 11.00;
Владивостокская детская поликлиника №2 в рабочие дни и субботу:
– улица Приходько, 4, кабинет 19, с 9.30 до 10.30;
Краевая детская клиническая больница №2 в рабочие дни и субботу:
– улица Окатовая, 16, кабинет 2 (бокс), с 9.00 до 11.00;
Владивостокская детская поликлиника №3 в рабочие дни и субботу:
– улица Анны Щетининой, 38, кабинет 20, с 9.00 до 11.00;
Владивостокская детская поликлиника №5 в рабочие дни и субботу:
– улица Бестужева, 13, кабинет 112, с 9.30 до 10.30.
Напомним, что в обязательном порядке тесты сдают все граждане с внебольничными пневмониями и те, кто в последние 14 дней вернулся из «эпиднеблагополучных» стран, – это Китай, Корея, Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария, Иран.
«Если граждане находились в данных странах, вернулись в Россию, и в течение 14 дней у них проявилась простудная симптоматика, они также в обязательном порядке сдают тест на коронавирус. Для этого вызывают врача на дом», – пояснили в минздраве.
Специалисты подчеркивают, что забор материала проводится в поликлинике, а вот диагностику выполняет лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии, которая уполномочена федеральным Роспотребнадзором.
«Диагностика основана на молекулярно-генетическом методе исследования. Он обладает высокой чувствительностью: с помощью тест-систем возможно обнаруживать даже единичные копии вирусов», – отметили специалисты.
Всего с начала года число лиц, обследованных на коронавирус в Приморье, составило около 4 тысяч человек, у всех результат отрицательный. Всего же специалистами территориального управления Роспотребнадзора с начала года досмотрено в пунктах пропуска почти 200 тысяч граждан.
Фото – Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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