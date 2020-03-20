Режим повышенной готовности введен в Приморье для предотвращения распространения коронавируса

Приморье остается в числе тех российских регионов, где случаев заболевания коронавирусом не выявлено.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции». Документом вводится режим повышенной готовности в Приморье.

Как пояснила председатель Правительства Приморья Вера Щербина, введение данного режима позволяет сформировать запас всех необходимых ресурсов для предотвращения распространения коронавируса на территорию края.

«Таким образом мы можем приобрести маски, медикаменты, тесты для обследований, расходные материалы более оперативно, вне конкурсных процедур. Подобный режим с начала года уже был введен у наших соседей: Амурской и Еврейской автономной областей. Это превентивная работа. Все необходимые меры для предотвращения завоза и распространения инфекции в Приморье предпринимаются», – заявила она.

В территориальном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что Приморье остается в числе тех российских регионов, где случаев заболевания коронавирусом не выявлено.

«В нашем крае нет ни одного лабораторно подтвержденного случая этой инфекции», – обозначила официальный представитель управления.

В связи с введением режима повышенной готовности рекомендовано:

Гражданам:

– воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации;

– воздержаться от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

Гражданам, посетившим территории, где по информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции:

– сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребываниях на указанных территориях, контактную информацию на «горячие линии» Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае по телефону: 8 (914) 072-42-17, министерства здравоохранения Приморского края: 8 (423) 260-50-98;

– при появлении первых признаков инфекционного заболевания незамедлительно обратиться за медицинской помощью с вызовом врача на дом без посещения медорганизаций.

Гражданам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции:

– рекомендуется вызывать медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра, при этом оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию.

Работодателям:

– воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан и от участия в таких мероприятиях;

– обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте тех, у кого отмечена повышенная температура;

– не допускать на рабочее место работников из числа граждан, прибывших из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции;

– оказывать работникам содействие в обеспечении самоизоляции на дому;

– обеспечить внедрение дистанционных способов проведения совещаний и иных аналогичных мероприятий с использованием средств связи.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозки железнодорожным, автомобильным транспортом:

– регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, в том числе пассажирских транспортных средств.

Федеральным образовательным организациям в Приморье:

– осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в образовательной организации;

– обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательной организации;

– обеспечить дистанционное обучение учащихся, прибывших из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, на срок инкубационного периода в течение 14 дней.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Приморья:

– воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;

– обеспечить в пределах компетенции информирование граждан о мерах по противодействию распространения в Приморском крае коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения вышеуказанных требований и рекомендаций;

– поручить подведомственным муниципальным образовательным организациям проводить мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в образовательной организации, обеспечить ежедневную дезинфекцию помещения образовательных организаций, обеспечить дистанционное обучение учащихся, прибывших из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, на срок инкубационного периода в течение 14 дней.

Аналогичные рекомендации даны государственным органам Приморского края.

Оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом, переведен в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток