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COVID-19: Рекорд по числу заболевших за сутки зафиксирован в Приморье

19 Октября 2020, 12:34 | Приморье

За минувшие сутки в Приморье лабораторно подтверждено 115 новых случаев коронавируса – это максимальное число заболевших за сутки с начала эпидемии. Еще три пациента скончались от инфекции.

Как сообщила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в регионе продолжают расти.

«За истекшие сутки в крае зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции, нарастающим итогом – 13 443», – отметила глава краевого Роспотребнадзора.

Выздоровели еще 78 приморцев, с начала эпидемии – 11 306 человек. Число летальных исходов возросло до 134 – три жителя региона не смогли справиться с инфекцией за последние сутки.

Олег Кожемяко подчеркнул, что таких условиях нельзя ослаблять комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Важно усилить контроль за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей – ответственность за это будут нести владельцы магазинов, объектов общепита и других сфер.

«Магазины, места оказания услуг, где не соблюдается масочный режим не только сотрудниками, но и посетителями, будут закрываться. Тотального закрытия не будет, но точечно нарушители понесут наказание», – обратился к главам муниципалитетов Губернатор.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.

Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны:

– осуществлять «входной фильтр», предусматривающий обязательный контроль температуры тела и опрос на наличие инфекционных заболеваний работников, а также посетителей, длительно пребывающих в помещении (несколько часов и более). Не допускать в организации лиц с признаками инфекционного заболевания;

– обрабатывать дезинфицирующими средствами руки при входе;

– соблюдать масочный режима работниками и посетителями;

– соблюдать «социальную дистанцию» не менее 1,5 метра;

– применять способы работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирования учреждения/предприятия, или ввести, где возможно, посменную работу, с нахождением на дистанционной работе граждан из группы риска;

– иметь моющие и дезинфицирующие средства в санитарных узлах;

– проводить профилактическую дезинфекцию поверхностей после обслуживания посетителей в течение и по окончании рабочего дня (смены);

– обучить персонал, осуществляющий уборку помещений, правилам проведения дезинфекции;

– незамедлительно поводить заключительную дезинфекцию специализированной организацией дезинфекционного профиля в случае выявления больного COVID-19;

– отстранять от работы (переводить на дистанционную работу), находившихся в контакте с больным. Их медицинское наблюдение и лабораторное обследование проводить в соответствии с санитарными правилами;

– не допускать к работе лиц, вернувшихся из-за рубежа, не имеющих заключения об отсутствии заболевания (отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19), в том числе прибывших из-за рубежа иностранных граждан, не прошедших 14-дневный карантин;

– рассмотреть возможность перевода на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, кто может исполнять свои обязанности удаленно.

Жители края обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции» при посещении объектов торговли, организаций, оказывающих любые социально-бытовые услуги, пассажирского общественного транспорта (в том числе такси), остановок общественного транспорта и иных общественных мест, а также при вынужденном временном общении с лицом, имеющим признаки заболевания, в том числе в быту.

Фото – Александр Хитров

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: covid-19  пандемия  коронавирус 



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