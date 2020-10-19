Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
9 тысяч жителей Приморья бесплатно привили от гриппа
Предпринимаются необходимые профилактические меры для недопущения вспышек гриппа и ОРВИ
Более 7 тысяч сотрудников и проживающих в учреждениях социального обслуживания в Приморье вакцинированы от гриппа. Бесплатные прививки получили и около 2 тысяч пенсионеров, получающих социальные услуги на дому.
Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края, в домах-интернатах для престарелых и в специализированных домах-интернатах прививочная кампания уже завершилась, в остальных семи находится на завершающей стадии.
«По последним данным, прививки сделаны 6 тысячам проживающих и сотрудников этих учреждений. В социально-реабилитационных центрах для детей привиты почти 900 взрослых сотрудников (74%) и 260 воспитанников (67%). Часть детей не вакцинированы по причине медотвода», – уточнили в ведомстве.
Отметим, всего по состоянию на 15 октября от гриппа вакцинированы почти 700 тысяч жителей Приморья. Окончательные итоги прививочной кампании этого года будут подведены в начале ноября.
Бесплатная вакцинация от гриппа в учреждениях социального обслуживания накануне осенне-зимнего сезона проводится ежегодно. По словам министра труда и социальной политики Светланы Красицкой, в учреждениях особый контингент: пожилые люди со слабым здоровьем, инвалиды, дети, в большинстве своем из неблагополучных семей и часто с ослабленным иммунитетом.
«В защите нуждаются и сотрудники учреждений, находящиеся рядом. Своевременно сделанные прививки позволяют избежать серьезных неприятностей, связанных с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ», – убеждена глава ведомства.
Предпринимаются и необходимые профилактические меры для недопущения вспышек болезней.
«Во всех учреждениях оборудованы помещения для своевременной изоляции проживающих с первыми признаками гриппа или ОРВИ. Обеспечили запас противовирусных препаратов», – информирует Светлана Красицкая.
Новости партнеров
Новости тематики
- 9 тысяч жителей Приморья бесплатно привили от гриппа
- COVID-19: Еще три жителя Приморья не смогли справиться с заболеванием
- COVID-19 в Приморье: Медики работают на пределе человеческих возможностей
- COVID-19 в Приморье: Еще одна жертва и 104 новых случая заболевания коронавирусом
- COVID-19: 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Приморье
- COVID-19: Приморский край занял 26 место в России по заболеваемости коронавирусом
- COVID-19: 90 процентов коек для больных коронавирусом заполнены в Приморье
- COVID-19: В Приморье заболеваемость коронавирусом выросла на 30 процентов
- COVID в Приморье: "Без маски ни в автобус, ни в такси, ни в магазин человека не пускать"
- В Приморье произошел скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией
Новости раздела
- 9 тысяч жителей Приморья бесплатно привили от гриппа
- COVID-19: Еще три жителя Приморья не смогли справиться с заболеванием
- COVID-19 в Приморье: Медики работают на пределе человеческих возможностей
- COVID-19 в Приморье: Еще одна жертва и 104 новых случая заболевания коронавирусом
- COVID-19: 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Приморье
- COVID-19: Школы Владивостока переходят на дистанционное обучение
- COVID-19: Приморский край занял 26 место в России по заболеваемости коронавирусом
- "Земский доктор" расширяет горизонты
- COVID-19: 90 процентов коек для больных коронавирусом заполнены в Приморье
- COVID-19: В Приморье заболеваемость коронавирусом выросла на 30 процентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Осеннее изобилие просится в запас
- COVID-19: В Приморье заболеваемость коронавирусом выросла на 30 процентов
- Приморцы видят результат
- 135 несанкционированных свалок ликвидировано во Владивостоке
- COVID-19: 90 процентов коек для больных коронавирусом заполнены в Приморье
- Идея на два миллиона
- Модернизация – непрерывный процесс
- Гастрономический праздник "с клешнями"
- Хозяйка Красноармейки
- 18 нарушителям действующего режима повышенной готовности в Приморье грозят штрафы