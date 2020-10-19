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9 тысяч жителей Приморья бесплатно привили от гриппа

19 Октября 2020, 10:02 | Приморье

Предпринимаются необходимые профилактические меры для недопущения вспышек гриппа и ОРВИ

Более 7 тысяч сотрудников и проживающих в учреждениях социального обслуживания в Приморье вакцинированы от гриппа.  Бесплатные прививки получили и около 2 тысяч пенсионеров, получающих социальные услуги на дому.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края, в домах-интернатах для престарелых и в специализированных домах-интернатах прививочная кампания уже завершилась, в остальных семи находится на завершающей стадии.

«По последним данным, прививки сделаны 6 тысячам проживающих и сотрудников этих учреждений. В социально-реабилитационных центрах для детей привиты почти 900 взрослых сотрудников (74%) и 260 воспитанников (67%). Часть детей не вакцинированы по причине медотвода», – уточнили в ведомстве.

Отметим, всего по состоянию на 15 октября от гриппа вакцинированы почти 700 тысяч жителей Приморья. Окончательные итоги прививочной кампании этого года будут подведены в начале ноября.

Бесплатная вакцинация от гриппа в учреждениях социального обслуживания накануне осенне-зимнего сезона проводится ежегодно. По словам министра труда и социальной политики Светланы Красицкой, в учреждениях особый контингент: пожилые люди со слабым здоровьем, инвалиды, дети, в большинстве своем из неблагополучных семей и часто с ослабленным иммунитетом.

«В защите нуждаются и сотрудники учреждений, находящиеся рядом. Своевременно сделанные прививки позволяют избежать серьезных неприятностей, связанных с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ», – убеждена глава ведомства.

Предпринимаются и необходимые профилактические меры для недопущения вспышек болезней.

«Во всех учреждениях оборудованы помещения для своевременной изоляции проживающих с первыми признаками гриппа или ОРВИ. Обеспечили запас противовирусных препаратов», – информирует Светлана Красицкая.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: грипп  вакцинация  ОРВИ 



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